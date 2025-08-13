Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, în TIR se aflau două persoane, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cum s-a produs tragedia

Conform IPJ Timiș, autoturismul circula dinspre Caransebeș spre Timișoara, iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu TIR-ul condus de o femeie de 47 de ani. Impactul a provocat instantaneu un incendiu la autoturism, șoferul rămânând blocat în interior.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că circulația pe centura Lugojului este complet blocată, traficul fiind deviat prin oraș. Reluarea circulației este estimată după ora 18:00.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

