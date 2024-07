Localnicii i-au întâmpinat pe turiști în mod tradițional, cu pâine și sare și le-au organizat o excursie cu bărci de mare viteză în Clisura Dunării.

„Am avut onoarea sa plimbam oaspeti din America cu paine cu sare am fost prezenti aici la poarta noastra, i-am dus in croaziera in cazanele Dunarii unde au avut posibilitatea sa vada obiectivele din zona noastra, inclusiv cel mai special, chipul lui Decebal”, a spus Nicu Telteu, organizator de evenimente.

Vizitatorii știau foarte puține detalii despre România, iar multe din ele, au spus chiar ei, erau lucruri negative. Veniți aici din Statele Unite, Australia, Marea Britanie, Noua Zeelandă și Africa de Sud, oamenii au avut ocazia să-și schimbe părerea și să povestească și prietenilor de peste ocean despre frumusețile țării.

„Portul municipiului Orsova beneficiaza de toata infrastructura posibila pentru a putea acosta tot felul de nave, indiferent de capacitatea lor si lungimea lor”, a spus Darius Loga, Director terminal de pasageri Orșova.

În cazul unor recenzii favorabile, județul Mehedinți ar putea intra în circuitul turiștilor străini care ajung la noi.