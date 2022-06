Camera de hotel pe care doi frați au amenajat-o pe marginea unui drum dintr-un sat din sudul Eleveției în hotelul de zero stele are un pat dublu, noptiere și veioze. Deși nu are elemente care să asigure intimitatea turiștilor, cum ar fi uși și pereți, camera este o invitație la un somn imperfect pentru a reflecta asupra unor teme arzătoare din societate.

Sursa foto: Profi Media

Camera de hotel a artiştilor conceptualişti elveţieni constă, în esenţă, dintr-un pat dublu pe o platformă, cu două noptiere şi veioze. Nu există pereţi, tavan sau uşi care să ofere intimitate sau adăpost.

Intenţia a fost de a-i determina pe oaspeţi să se gândească la problemele cu care se confruntă lumea şi de a-i inspira să acţioneze în mod diferit, după cum au explicat fraţii gemeni.

Cât costă camera din hotelul de zero stele

Proiectul, care a fost dezvoltat împreună cu hotelierul Daniel Charbonnier, oferă, de asemenea, trei apartamente de zero stele într-o locaţie idilică, o podgorie situată pe un deal pitoresc.

Aceste camere de hotel, ce oferă serviciul unui majordom care oferă băuturi şi micul dejun, vor fi disponibile de la 1 iulie până la 18 septembrie.

Preţul unei nopţi de somn imperfecte: 325 de franci elveţieni, echivalentul a 337 de dolari americani.