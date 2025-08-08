După încheierea funeraliilor de stat dedicate fostului președinte Ion Iliescu, au ieșit la iveală detalii cu privire la organizarea ceremoniei și implicarea actualului președinte al României, Nicușor Dan. Conform unor surse Realitatea Plus, echipa lui Nicușor Dan ar fi modificat protocolul funeraliilor, iar informațiile transmise publicului privind participarea și discursul președintelui ar fi fost false. În timp ce s-a anunțat că Nicușor Dan va vorbi la ceremonie, acesta a absentat fără notificare prealabilă.

Inițial, în programul oficial al funeraliilor erau incluși să susțină alocuțiuni și apropiați ai fostului șef de stat, precum Adrian Năstase, Victor Opaschi și Ionuț Vulpescu. Însă Administrația Prezidențială a cerut ca singurul discurs să fie rostit de către actualul președinte Nicușor Dan. Comitetul care a gestionat funeraliile a acceptat această cerință și l-a așteptat până în ultimul moment pe acesta să se prezinte, ceea ce nu s-a întâmplat. În consecință, nu au fost susținute discursuri oficiale la finalul ceremoniei.

Nicușor Dan nu a anunțat oficial absența sa de la funeralii, deși fusese anunțat că va susține un discurs. De asemenea, el a ales să rămână în biroul său din Palatul Cotroceni în timpul ceremoniei.

Încercarea de a schimba locația slujbei

O altă noutate scoasă la iveală în legătură cu funeraliile este tentativa de a muta slujba de la biserica Palatului Cotroceni, spațiu tradițional și simbolic pentru astfel de ceremonii, la un alt loc. Această biserică a fost reconstruită în 2004 de către Ion Iliescu și Fundația Cantacuzino. Motivul invocat a fost restrângerea spațiului, însă mutarea nu s-a realizat, iar slujba s-a desfășurat conform planului în biserica amintită.

Ce făcea Nicușor Dan chiar în timp ce la Cotroceni se desfășurau funeraliile lui Ion Iliescu