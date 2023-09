Instructorul susține că Bogdan Pușcoi a accelerat intenționat, de parcă avea de gând să își pună capăt zilelor. Și un alt instructor care a fost martor spune ce a văzut. Fostul pompier era martor-cheie în dosarul tragediei de la Crevedia, el fiind chiar cel care le-a ridicat autorizația stației GPL.

„A rămas cu mâna blocată pe acceleratie, e blocata din toate punctele de vedere, motocicleta implicata e luata la expertiza”, declarat presei instructroul.

Stelian Duță, instructorul auto care îl pregătea pe fostul colonel pentru a lua permisul de motocicletă, susține că deși l-a instruit pe acesta să nu accelereze, în momentul în care a pornit de pe loc, colonelul a turat motocicleta la maximum și s-a izbit frontal de zid.

„Am stat jumătate de ora cu el i-am explicat tot. Am vorbit de manevrarea accelerației că de acolo pleacă problema. I-am zis ca nu ne trebuie la prima oră. Am pus contactul, zic „foarte bine„. La un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat cu el că a băgat mâna în accelerație. Am tras la stânga să îl dau grămadă și tot nu ieșea din accelerație. Mi-a scăpat din mână, m-am dus 10-15 metri și aia a fost toată treaba. S-a proptit în gard. Dumnezeu cu mintea lui, s-o fi pierdut, dar nu am văzut să tremure la plecare că era totul palpabil. Era foarte degajat, că dacă îl vedeam agitat, nu aveam cum să îl las”, a mai spus instructorul auto.

Bogdan Georgian Pușcoi a murit după un accident de motocicletă petrecut în poligonul auto de la Ulmi, județul Dâmbovița Bărbatul împlinise 50 de ani în urmă cu două luni.

Bogdan Georgian Pușcoi a fost colonel în cadrul Inspectoratului pentru situații de Urgență Basarab I Dâmbovița, șef al Serviciului de Prevenire și este cel care a ridicat autorizația de funcționare a stației GPL de la Crevedia care se face vinovată de explozia devastatoare din localitate.

Bărbatul ieșise la pensie în februarie 2021. Era căsătorit și avea doi copii, de 14 și 18 ani.

Fostul colonel ISU urma școala pentru a putea obține permisul de conducere a motocicletelor, iar ieri a avut primele ore de mers, în poligonul de la Ulmi.

