Acest fenomen, asociat anterior cu termenul popular „picătură rece”, a fost explicat în detaliu de Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care a clarificat natura sa și circumstanțele în care apare.

Într-o lume în care schimbările climatice devin tot mai evidente, întrebările cu privire la impactul unor astfel de urgii și probabilitatea ca ele să afecteze și România sunt tot mai frecvente. Mateescu a subliniat importanța înțelegerii acestor fenomene pentru a putea anticipa și gestiona riscurile asociate, oferind o privire de ansamblu asupra mecanismelor care stau la baza acestor fenomene climatice destabilizatoare.

„Cunoscut sub numele popular de picatura rece sau Dana, este un fenomen specific zonei de sud si est a Spaniei avand in vedere ingredientele specifice care determina producerea la nivel local a unui astfel de fenomen, pe care il explicam atunci cand atunci cand un fenomen meteorologic este determinat de schimbul de masa de aer cald si umed cu o masa de aer mai rece in altitudine, mai ales pe o situatie de blocare a atmosferei care face ca un sistem sa stationeze mai multe zile deasupra aceleiasi regiuni si sa determine instabilitate atmosferica deosebit de accentuata, sisteme convective care sa genereze cantitati impresionante de precipitatii in interval scurte de timp.

Un doctor celebru care a trăit peste 100 de ani a dezvăluit secretul longevității

Vorbim intr-adevar, de o situatie exceptionala. Daca luam in mod obisnuit cantitatile specifice de precipitatii care ar trebui sa cada intr-un an in zona de est si sud a Spaniei, de pana la maxim 200 litri pe metru patrat, ei bine, cantitati inregistrate in 12 ore, asa cum s-a intamplat in zilele de 29 sau 30 octombrie, pana in 12 ore am avut cantitati chiar si de 400 de litri pe metru patrat. Iata ca a plouat dublu decta ar trebui sa ploua intr-un an, si acest lucru cu siguranta a determinat o situatie exceptionala in zona.

In plus, vorbim de Mediterana foarte calda si umeda care, asa cum mentionam, la contactul cu o masa foarte rece in altitudine a determinat acesti nori convectivi incarcati cu mai multi vapori de apa precipitabili si care la o situatie de blocaj atmosferic, pe o anumita regiune, mai mult timp indelungat pot sa genereze cantitati impresionante de precipitatii. Acesta este fenomennul explicat in termeni meteorologici, si care cu siguranta va trebui sa reprezinte un studiu de caz, asa cum facem si noi la nivelul tarii noastre.

Ne amintim si situatia din Romania din 13-14 septembrie, cand in judetul Galati si Vaslui am avut cantitati de peste 150-200 de litri pe metru patrat in conditiile in care intr-o luna septembrie in zona respectiva ploua cel mult 50 de litri pe metru patrat in medie. Iata ca putem sa avem ingrediente specifice, o Mediterana mai calda, iar pentru zona tarii noastre un aport suplimentar de umezeala il reprezinta pentru partea de est si sud est a tarii si bazinul vestic al Marii Negre”, a spus Elena Mateescu la Realitatea Plus.

Val de teorii ale conspirației despre inundațiile din Valencia: Pedeapsa HAARP după refuzul Spaniei de a sprijini Israelul sau previziune dintr-un serial popular