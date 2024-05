Avocatul Marian Turbatu a răspuns întrebărilor Realitatea Plus și a făcut dezvăluiri uimitoare despre felul în care generalii SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă instrumentau dosare în justiție.

Realitatea Plus: Câte doare au fost făcute comandă?

Marian Turbatu: Pot să vă spun că eu am avut un dosar penal în urma plângerii mele făcute față de gașca Trăilă

Realitatea Plus: Vreți să spuneți ca au fost create la comandă dosare penale asupra unor persoane?

Marian Turbatu: Și dosare penale și dosare civile, multe dosare fictive

Realitatea Plus: Cine susține această grupare, gașca Trăilă așa cum o numiți dumneavoastră?

Marian Turbatu: Ei au relații în domeniul politic prin soția domnului Trăilă care este parlamentar. Are ramura politică asigurată cu dl Orban, are ramura juridică asigurată cu angajarea mai multor rude ale judecătorilor de la Înalta Curte și are și ramura SRI prin cei doi generali.

Realitatea Plus: Cei doi generali fiind?

Marian Turbatu: Dumbravă și Coldea. Ce pot să vă spun este că Doru Trăilă are angajate mai multe rude ale judecătorilor de la Înalta Curte. Au foarte multe legături cu magistații de la Înalta Curte. Pe lângă faptul că îi avea angajați pe domnul Dumbravă și domnul Orban, domnul Orban care a fost angajatul domnului Trăilă

Am avut o discuție cu cineva de la Înalta Curte care mi-a confirmat că domnul Dumbravă venea de cel puțin 3 ori pe zi la Înalta Curte pentru a avea discuții cu judecătorii

Ei fac anumite lucruri pentru a crea aparența legalității prin dosare fictive pentru a spăla bani. Spală bani prin hotărâri fictive obținute în baza unor acte false, avem sute de contracte falsificate

Realitatea Plus: Sunt legături externe și în afara țării?

Marian Turbatu: Sunt legături externe în cee ace privește finanțările. Legăturile externe sunt cu anumiți oameni care spală bani în România și pe care grupul Trăilă îi ajută să devalizeze statul român. Cu ajutorul grupării Trăilă au spălat peste 4 miliarde de euro.



Realitatea Plus: Se poate ajunge chiar până la doamna Kovesi cu toate aceste lucruri ilegale?

Marian Turbatu: Atâta timp cât are legături la instanțe și la parchete, cu siguranță are.



Realitatea Plus: Vreau să îmi spuneți dacă ați fost amenințat în urma demersurilor pe care le-ați făcut de domnul Trăilă sau de alți membrii acestei grupări

Marian Turbatu: am avut o întâlnire cu un membru al unei comisii din Parlament și mi s-a transmis că ar fi util să îl las în pace.

Aceștia s-au asociat în scopuri de marketing, iar asocierea în astfel de scopuri este exclusiv interzisă și e permisă doar în cazul grupului Trăilă, orice alt avocat din România nu are voie să se asocieze în scopuri de marketing. Aceștia pledează pentru clienții lor și împotriva clienților lor, este o abatere disciplinară și infracțiune, trădarea secretului mandatului, dar nu are nicio consecință.



Există o decizie în care această grupare Trăilă cu așa zișii lui investitori cu care nu avea mandate pot fi acuzați de grup infracțional organizat potrivit unei decizii judecătorești de la Tribunalul din Berlin.



Am găsit într-un dosar penal o expertiză DNA care atestă faptul că au cerut restituire de TVA de câteva milioane de euro, care nu au fost plătiți niciodată.



Au creat niște insolvențe fictive a unor societăți pentru a frauda de exemplu un producător de centrale eoliene. Acesta a fost fraudat cu peste 10 milioane de euro.



Tot elementul de legătură între toate acestea, instanțe, Orban, Dumbravă etc, este mereu domnul Trăilă.