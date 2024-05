Vlad Gutău, fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, investește într-un proiect imobiliar uriaș, în ciuda veniturilor modeste pe care le declară. Realitatea Plus a intrat în posesia raportului dintre Gutău junior, asociat și administrator al firmei Continental Properties S.R.L. și omul de afaceri Mihai Șoavă, potrivit Realitatea Plus.

Proiectul se numește „Imobiliar Park Residence Vâlcea”, fiind vorba despre un bloc de 11 etaje, situat în Râmnicu Vâlcea, pe un teren ce a aparținut societății AS TRANS S.R.L., al cărui unic asociat este omul de afaceri Mihai Șoavă.





Potrivit datelor existente în Cartea Funciară a imobilului, acesta a fost înstrăinat în martie 2021 de la societatea lui Mihai Șoavă, către firma lui Vlad Gutău, instituindu-se o ipotecă imobiliară în valoare de 1,2 milioane de euro. În plus, potrivit informațiilor noastre, Planul Urbanistic Zonal a fost emis în noiembrie 2022 în favoarea societății conduse de Mihai Șoavă.



Totodată, din analiza datelor existente în sistemul de licitații publice reiese că de la momentul începerii colaborării dintre cei doi afaceriști, AS TRANS S.R.L a încheiat trei contracte cu Municipiul Râmnicu Vâlcea în valoare totală de aproximativ 1.5 milioane de euro.



În plus, în acest interval de timp, A.S. Trans S.R.L. a mai încheiat alte 11 contracte cu alte autorități din județul Vâlcea.





Mai mult decât atât, într-o ședință a Consiliului Local din august 2023, în favoarea societății AS Trans S.R.L. a fost adoptată documentația de urbanism P.U.Z. și R.L.U. pentru costruirea unul alt imobil de 6 etaje, tot în Râmnicu Vâlcea, la propunerea Primarului Mircia Gutău.







sursă documente: Realitatea Plus/Culisele Statului Paralel