Biserica de lemn din satul Urși (România) – o frumoasă biserică de lemn din secolul al XVIII-lea care a fost restaurată în mod exemplar utilizându-se materiale și tehnici tradiționale este marele câștigător al anului 2021.

Biserica de lemn din satul Urși, restaurată în mod exemplar utilizându-se materiale și tehnici tradiționale, scrie Comisia Europeană, a fost selectată de către conducerea Europa Nostra, la recomandarea unui juriu independent de experți, să primească unul dintre Marile Premii în valoare de 10.000 de euro. A fost, de asemenea, selectată de publicul larg ca cel mai apreciat proiect de patrimoniu din Europa. Aproximativ 7.000 de cetățeni din întreaga Europă au votat online pentru Premiul Publicului prin intermediul site-ului Europa Nostra, în luna mai din acest an.

Biserica de lemn din satul Urși, cu hramul „Buna Vestire” și „Arhanghelul Mihail”, a fost construită între anii 1757 și 1784. Deși a supraviețuit unui incendiu în 1838, în urma căruia a fost reparată și decorată cu fresce, biserica a fost ulterior abandonată, după construirea unei noi biserici în sat. La redescoperirea sa în 2007, biserica era aproape fără fundație și risca să se prăbușească, în timp ce acoperișul său din șindrilă avea nevoie urgentă de reparații. De asemenea, frescele pictate în tradiția post-bizantină, cu influențe occidentale având o valoare artistică remarcabilă erau grav degradate. În 2009, biserica din Urși a fost inclusă de către Fundația Pro Patrimonio în programul "60 de biserici de lemn" din România, fiind astfel nominalizată ulterior în programul „7 Most Endangered 2014”. În fiecare vară, din 2009 până în 2020 au avut loc lucrări de restaurare, precedate anual de luni de eforturi pentru strângerea de fonduri.

Proiectul de conservare și reabilitare a Bisericii din Urși a durat nu mai puțin de 11 ani.

Lăcașul de cult se găseşte în cimitirul din sat și a fost restaurat de mai mulţi parteneri arhitecți și voluntari, inclusiv de comunitatea locală. Mulți au venit cu gândul să ajute o scurtă perioadă, însă au rămas până la finalizarea proiectului.

Restauratorul Thomas Laschon a declarat că a venit ca vountar pentru refacerea lăcașului de cult.

„Am zis să vin și eu ca voluntar pentru două săptămâni și am rămas toată vara, vreo două luni. Asta a fost în 2015 și din 2015 am venit până anul trecut, în 2020, la final”, a relatat Laschon, potrivit Realitatea PLUS.

„Această comunitate și cu echipele de specialiști care s-au perindat pe aici au demonstrat că patrimoniul, de fapt, privește pe toată lumea și că nu este o chestie atât de elitistă de care nu se ating decât unii, iar ceilalți stau și observă”, a declarat și arhitecta Raluca Munteanu.

Preotul paroh al Bisericii de lemn din Urși, Șerban Constantin Valeriu, spune că „tot ceea ce au lucrat înaintașii noștri, atât pictori cât și boierii și cei care au fost specialiști și și-au dat silința, noi am vrut să păstrăm așa cum ne-a fost dat”.

La restaurarea picturii interioare au participat și artiști din afara țării.

Un artist grafician din Japonia, Yumi Nakajuma, mărturisește că profesorul său „știa foarte multe despre proiectele de restaurare din România, așa că am ales să vin în această țară. I-am descoperit istoria și picturile interioare foarte frumoase. Am ajuns să le iubesc foarte mult”.

Premiile Europene pentru Patrimoniu sau Premiile Europa Nostra au fost lansate de Comisia Europeană în 2002. Anul acesta, cele mai înalte distincţii europene în domeniul patrimoniului a mers către 24 de realizări exemplare din 18 ţări europene. Premiile arată excelența în domeniul patrimoniului și cele mai bune practici și încurajează schimbul transfrontalier de cunoștințe. Premiile aduc importante beneficii pentru câștigători, printre care o mai mare expunere internațională, finanțare ulterioară și creșterea numărului de vizitatori.

Foto: Biserica de lemn din satul Urși, marele câștigător al Premiilor Europene pentru Patrimoniu/Comisia Europeană