Ceremonia a avut loc la Palatul Miraflores, în prezența principalilor membri ai guvernului și ai armatei.

Rodriguez, fostă vicepreședintă și prima în ordinea constituțională de succesiune, a preluat luni atribuțiile de șef al statului în baza unei decizii a Curții Supreme, care i-a acordat un mandat interimar de 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire. Armata venezueleană și-a exprimat sprijinul pentru noul lider încă de duminică.

„Vin aici cu tristețe din cauza răpirii a doi eroi care sunt ținuți ostatici în Statele Unite. Am onoarea de a depune jurământul în numele tuturor venezuelenilor”, a declarat Delcy Rodriguez în discursul său de învestire.

După ce inițial a calificat capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane drept un „act barbar”, Rodriguez a adoptat ulterior un ton mai moderat, îndemnând Statele Unite la dialog și cooperare pe o „agendă comună”, potrivit agenției Bloomberg.

Tot luni, noua Adunare Națională a Venezuelei și-a început lucrările într-un climat de susținere față de fostul președinte. Parlamentarii alianței de guvernământ au scandat „¡Vamos, Nico!”, slogan folosit în campaniile electorale ale lui Maduro, denunțând acțiunea Washingtonului ca pe o „răpire” și un „atac fascist”.

„Preşedintele Statelor Unite, dl. Trump, pretinde că este procurorul, judecătorul şi poliţistul lumii. Din Venezuela bolivariană, noi spunem: «Nu veţi reuşi». Şi ne vom demonstra în final întreaga solidaritate pentru ca preşedintele nostru legitim, Nicolas Maduro, să revină victorios la Miraflores” (palatul prezidenţial, n. red.), a declarat în deschiderea şedinţei decanul deputaţilor, Fernando Soto Rojas.

Preluarea atribuțiilor de către Rodriguez vine în contextul în care președintele Nicolás Maduro a fost adus în fața unui tribunal federal din New York, unde este judecat pentru presupuse legături cu traficul de droguri și terorismul internațional.

Procurorii americani îl acuză pe Maduro că a coordonat, timp de ani de zile, o rețea de contrabandă cu cocaină în colaborare cu organizații paramilitare din America Latină.

Noua președintă interimară a promis „stabilitate și continuitate instituțională” până la clarificarea situației juridice a liderului socialist, insistând asupra ideii de „agresiune judiciară” a Statelor Unite împotriva Venezuelei.

Criza actuală amplifică tensiunile interne și internaționale legate de regimul chavist, într-un moment în care economia venezueleană rămâne profund afectată de sancțiunile impuse de Washington și de instabilitatea politică internă.