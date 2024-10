Ludovic Orban și-a legat numele de scandalul cu președintele Iohannis, dar și a colaborării apropiate cu Doru Trăilă, omul bun la toate și avocatul generalilor SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Orban spune că nu știa de colaborarea acestora și că, oricum, cât timp a lucrat la firma lui Doru Trăilă acesta nu a avut legături cu generalii serviciilor.

„M-am angajat la el unde am lucrat câteva luni, nu am știut că există colaborare între acesta și Florian Coldea. Am lucrat acolo până la 1 noiembrie 2019. Nu l-am cunoscut personale pe Florain Coldea, n-am avut nicio relație cu el. Cred că ne-am văzut o singură dată la o paradă militară, nu am fost la nicio întrunire de servicii. Când era Coldea prim-adjunct eram scos din cursa pentru Primăria Capitalei printr-un dosar fabricat. Am văzut că sunt speculații că am fost achitat cu ajutorul lui. Nu, eu eram demis când făcea el aceste grozăvii. Coldea și Dumbravă au dispărut din peisajul SRI după ce eu am fost judecat. Îl cunosc personal pe Doru Trăilă prin fosta mea soție, că nu mai sunt căsătorit acum. Eu am i-am dat ajutor pe parte tehnică. Eu nu am avut legături cu Coldea și Dumbravă. Să vă spună Trăilă. Colaborarea lor nu este din perioada în care am lucrat acolo. În 2014, prim-adjunct SRI era Florian Coldea. După alegerea lui Iohannis, a trecut o lege a securității cibernetice și nimeni nu a comentat. S-a găsit însă un om politic, eu, care a luat decizia să atace legea la CCR. Am atacat legea securității cibernetice din cauza ce dădea dreptul ofițerilor de informații să aibă acces la absolut orice informații oricând doreau ei. Eu am reuști să conving colegii PNL să semneze sesizarea, însă niciun membru din PDL nu a vrut. Am primit semnale că nu e bine să atac legea, dar am făcut o. Iar legea a fost declarată neconstituțională, exact așa cum era normal. Ne erau consilierii lui Iohannis, pentru că încă nu fuseseră instalați la Cotroceni, dar de la ei am primit semnale să nu o fac. Am fost schimbat din funcția de lider de grup PNL de la Senat din cauză că am atacat această lege.

Înregistrările pe mandatele de interceptare să fie probe. Am încercat să atac cu USR la CCR, nu au vurt, au spus că ei sunt cu justiția, dar le-am spus că se fac abuzuri. Am încercat să atac legea si pana la urmă am găsit susținere de la parlamentarii AUR, care au votat legea. Am atacat lege cu ajutorul lor, iar CCR a declarat articolul neconstituțional. Orice legătură între mine și Coldea e o minciună sfruntată. Ba, mai mult, mi-a fost ostil.

Despre soția ui Trăilă nu știam că e avocata celor de la Schweighofer, dar nici nu m-a interesat. Dacă e prinsă că face trafic de influență, atunci trebuie luate măsuri. Amestecul între activitatea de avocatură și cea de parlamentar poate ajunge la un conflict de interese. Ea totuși nu are o mare influență, nu are poziții importante în grupul PNL de la Senat

NU am fost instrumentul lui Iohannis, ba chiar a folosit toate pârghiile ca să mă dea afară din funcții și din PNL.

Eu nu am educația ghiocel. Îmi spun părerile chiar și atunci când deranjează. Iohannis a transformat PNL într-un instrument al viselor sale de mărire”, a declarat Ludovic Orban.