Pe imensa paletă cromatică se remarcă o culoare care iese în evidență. O nuanță cu care veți putea să vă nuanțați garderoba.

Moda după 50 de ani: de ce este importantă alegerea culorilor vestimentare?

Ar fi greșit să credem că doar genetica și produsele cosmetice ne pot influența aspectul, întrucât culorile hainelor pe care le purtăm joacă și ele un rol major, așa cum s-a dovedit științific. Și pe bună dreptate, culorile purtate reflectă o imagine diferită în funcție de tonul lor, și influențează percepția pe care o putem avea despre noi înșine sau despre ceilalți. Mai multe studii au demonstrat și impactul neurologic și psihologic pe care culorile îl au asupra noastră.

Într-adevăr, un cazino din Las Vegas a studiat efectul schimbării culorii covorașelor de joc (inițial verde) și a constatat că atunci când covorașele erau roșii, jucătorii jucau rapid și agresiv și se plictiseau rapid de partea lor. În schimb, când covorașele erau albastre, participanții erau mai relaxați și jucau într-un ritm mai moderat, în timp ce dacă covorașele rămâneau verzi, jucătorii păreau să aibă încredere deplină în ei înșiși, fără să se teamă de înfrângere și să nu ezite să înceapă să joace din nou. De asemenea, medicina muncii a observat că pereții albi dintr-un birou pot favoriza plictiseala și pot crește riscul de burn-out, prin reducerea productivității și creativității angajaților, așa cum subliniază Ouest France. Aceste observații ne fac să credem că toate culorile, în general, au un real impact emoțional asupra noastră, la fel ca cele pe care le purtăm în fiecare zi, scrie Tabu.ro.

Roz, culoarea care întinerește

Culorile hainelor pe care le purtăm au ​​capacitatea de a capta lumina, făcându-ne să arătăm cu câțiva ani mai tineri. Roșu, galben, portocaliu, roz sau alb… unele culori chiar ajung să estompeze, mai bine decât altele, cearcănele și ridurile, cum este cazul rozului.

Mai mult ca niciodată asimilată Barbie, rozul este mult mai mult decât atât. Pe lângă faptul că simbolizează feminitatea, dragostea, tandrețea, delicatețea, romantismul și tinerețea, rozul este o schimbare de stil, deoarece oferă o strălucire mai sănătoasă decât culoarea piersicii. La acestea se adaugă și faptul că rozul se potrivește tuturor femeilor, fie că sunt blonde, brune, roșcate, fie că au părul alb sau gri, pielea deschisă, închisă sau bronzată. În plus, rozul strălucitor, precum rozul fuchsia, rozul zmeură sau magenta, are capacitatea de a dinamiza un look prin adăugarea de pep, făcând astfel posibilă întinerirea unei siluete.

