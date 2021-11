La Spitalul Victor Babeș din Timișoara, spre exemplu, o zi de internare la ATI ajunge la aproape 4 mii de lei, iar costurile pentru întreaga perioadă de spitalizare ar putea depăși 8 mii de euro. Oamenii sunt revoltați și spun că li se încalcă drepturile.

Amendamentul propus de Partidul Național Liberal prevede ca românii nevaccinați care sunt confirmați cu COVID și au nevoie de internare să suporte cheltuiala din propriul buzunar. O măsură care a stârnit nemulțumiri.



Costurile spitalizării unui bolnav de COVID sunt uriașe și puțini români și-ar permite financiar. O zi de internare în secție costă în jur de 2.500 de lei, iar în ATI un pacient ar putea plăti chiar și 4.000 de lei. Îngrijorător este că un român în stare gravă petrece în medie zece zile pe un pat ATI.



Medicii mai spun că prețul internării crește în funcție de gravitatea bolii și a tratamentului de care are nevoie. Un bolnav în stare gravă are nevoie de o cură cu remdesivir care conține șase flacoane. La Spitalul Victor Babeș din Timișoara, într-o singură zi pentru un pacient în ATI au fost cheltuiți 3.983 de lei.



Amendamentul a fost inclus în legea privind introducerea certificatului verde la locul de muncă, iar proiectul nu are în acest moment o formă finală.