Veștea este unul dintre liberalii care au adus multe voturi partidului. A câștigat patru mandate de Primar la Râșnov și, în prezent, este președintele Consiliului Județean Brașov. Cu toate acestea, nu va face parte din ”echipa câștigătoare”.

”Din prezentarea făcută de Florin Cîțu la început, au fost 1.200 de persoane care semnaseră convocatorul. Din păcate, echipa noastră nu a avut reprezentanți în comisia de numărare. Mulți colegi au fost demoralizați după ce s-a întâmplat ieri (la Congres - n.red) . Numărând voturile, mi-am dat seama că sunt mult mai multe decât cei de la început.

Am crezut în șansa mea. Electoratul este liber să aprecieze care sunt cei mai potriviți pentru a le conduce destinele. Am fost unul dintre candidații PNL din 2004 și câștig categoric toate alegerile - primar și președinte al CJ și cred că lucrul acesta ar trebui să vorbească despre faptele mele. Am fost primar 12 ani la Râșnov, am câștigat 4 mandate de primar consecutiv, la distanțe mari de contracandidați, am renunțat la ultimul pentru a deveni președinte al CJ. Anul trecut am obținut 100.000 de voturi.

Sunt un liberal vechi, am început din tinerețe activitatea politică, de 25 de ani sunt membru, de aproape 21 de ani sunt în administrația publică”, a povestit Veștea la Realitatea Plus.

Veștea a subliniat că singura opțiune bună pentru PNL este continuarea coaliției și le-a recomandat colegilor să strângă rândurile și să fie o echipă.

”Sunt suficient de matur să înțeleg că poate așa trebuia să se întâmple, poate nu trebuia să fac parte din echipă.

Mă consolează faptul că alături de mine sunt oameni precum Ilie Bolojan, Dan Motreanu, lângă care am dus multe bătălii și îi apreciez, că, atunci când va fi necesar, vom fi resursa partidului pe care o vor putea accesa dacă vor considera.

De la Orban mă aștept să rămână același om echilibrat. Am toată convingerea că, mai devreme sau mai târziu, lucrurile și oamenii pozitivi vor ieși la iveală. Am toată convingerea că PNL va ieși întărit. Nu sunt de acord cu asocierea cu PSD, sunt adeptul refacerii coaliției pentru a duce la bun sfârșit reformele, este obligația noastră în fața electoratului.

Nu suntem nici atât de mulți, nici atât de buni și trebuie să exploatăm fiecare resursă pe care o are PNL. Nu cred că mai are rost astăzi să facem epurări. Ar trebuie să strângem rândurile și să fim o echipă”, a mai spus președintele CJ Brașov.