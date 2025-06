Denunțătorul statului paralel, Cătălin Hideg, era „sfătuit” de un „om de bine” să facă pace cu generalul negru, pentru că „altfel nu o să-i fie bine”.

CĂTĂLIN HIDEG: E o mare... Auzi, nu e suficient să renunț eu că sunt și alte dosare deja în „locul cu i”. Adică, nu-i ajută, nu-i ajută...



MIHAI GUȚANU: Alea sunt pedante. Stai cuminte că alea sunt pedante.



CĂTĂLIN HIDEG: Frate, da\" le-au găsit banii prin conturi. N-ai ce pedante să fie.



MIHAI GUȚANU: Bă, îți zic că sunt pedanți. La ăia nu e ca la tine. Tu ești problemă. Dacă tu-ți retragi, se duc și ăia a doua zi. Toți. Toți.



CĂTĂLIN HIDEG: Nu prea au ce să știi că sunt cam evidente dovezile. Nu prea sunt... Adică sunt deja și publice s-au făcut și pe la televizor. Ce dracu\" vorbești, mă...



MIHAI GUȚANU: Bă tu nu uita un lucru....



CĂTĂLIN HIDEG: Nu știu e o...



MIHAI GUȚANU: Eu îți spun ce aș face în locul tău și n-aș mai pierde vremea. În fiecare zi, după treaba asta, pe tine te obosește, te stresează. Nu vrei să le zici într-o zi „Ia gata mă că am scăpat. Îmi bag.... în viața mea. Ești praf.”



CĂTĂLIN HIDEG: Nu știu dacă pot să renunț la denunț chiar în halul ăsta. Nu cred.



MIHAI GUȚANU: Bă, sunt toți pentru emisari.



CĂTĂLIN HIDEG: Nu prea cred. Acum dacă merg înainte așa cum e, iar e ciudat că dacă pățesc dracu\" ceva, toată lumea o să zică că ăia sunt de vină, știi?



MIHAI GUȚANU: Păi nu sunt toți ăștia ceva așa flagrant... Da\" nici bine n-o să-ți fie. Ție nu-ți deschid...



CĂTĂLIN HIDEG: Nu... Vrei să-ți zic ceva? Da\" nici nu mai am mari speranțe...

MIHAI GUȚANU: Vezi, Signalul are o setare...



CĂTĂLIN HIDEG: Nu există mă așa ceva. Cum adică? Să o dăm la cineva?



MIHAI GUȚANU: Ascultă-mă puțin! Signalul are o setare că dacă ai dat drumul la film, a dispărut filmul. A dispărut. Și eu ce fac? Mi-o dă de pe WhatsApp...



CĂTĂLIN HIDEG: Da\" mi-ai promis că te vezi față în față.



MIHAI GUȚANU: Da, ți-am promis, dar ascultă-mă puțin!



CĂTĂLIN HIDEG: Lasă-mă cu Signalul!



MIHAI GUȚANU: Nu fi nebun!



CĂTĂLIN HIDEG: Da.



MIHAI GUȚANU: Nu fi nebun! Cum fac eu să i-o arăt o singură dată și apoi să dispară?



CĂTĂLIN HIDEG: Bă, față în față ai zis.



MIHAI GUȚANU: Față în față. Păi, față în față eu cu el, dau drumul la telefon. Cum dau eu drumul la telefon?



CĂTĂLIN HIDEG: Ce, ți-e că-ți ia telefonul?



MIHAI GUȚANU: Nu, nu, nu. Eu îmi manevrez telefonul. Ești de acord cu mine?



CĂTĂLIN HIDEG: Da.



MIHAI GUȚANU: Bun. Atunci, haideți să vă arăt un film! Ăsta este filmul. Sunt pe Signal, mi-am deschis Signalul, ăsta e filmul, i-am dat play. Poftiți. El o să-l ia, o să-l asculte, când s-a terminat dispare. El o să zică „dă-mi-l și mie”. Păi nu, domnu\" general, este...



CĂTĂLIN HIDEG: Nu, mi-ai promis mie că nu o să-l dai niciodată la nimeni.



MIHAI GUȚANU: Gândește-te că eu o să fiu la el în birou. Eu fiind la el în birou, el poate să-mi ia telefonul. Înțelegi?



CĂTĂLIN HIDEG: Nu n-o să ai... telefonul... Înregistrarea asta o pierzi și tu pe ceva. Sau pui pe un stick sau ceva.



MIHAI GUȚANU: Tocmai îți spun la ce mă gândesc eu acuma, să-mi zici dacă gândesc bine.



CĂTĂLIN HIDEG: Te rog.



MIHAI GUȚANU: Modalitatea prin care această înregistrare dispare și poate să-mi ia telefonul că nu mai e. Mă p.... eu pe el. Este Signalul care este o aplicație...



CĂTĂLIN HIDEG: Am înțeles.



MIHAI GUȚANU: Ca și WhatsAppul.



CĂTĂLIN HIDEG: Dar tu să n-o mai ai pe înregistrarea normală.



MIHAI GUȚANU: Păi nu. Eu mi-o șterg din înregistrarea normală.



CĂTĂLIN HIDEG: Da.



MIHAI GUȚANU: Eu mi-o șterg din galeria de imagini.



CĂTĂLIN HIDEG: Da, și eu.



MIHAI GUȚANU: Și nu rămâne decât un mesaj primit de Signal, care atunci când l-ai văzut, a dispărut. L-ai văzut...



CĂTĂLIN HIDEG: Și păstrezi pe un stick dacă vrei tu acasă, unde vrei tu.



MIHAI GUȚANU: Eu acasă nu păstrez nimic, nu păstrez un stick pentru că aia tranzacționezi tu cu el. Dacă o fi nevoie să-i mai arăți o dată.



CĂTĂLIN HIDEG: Nu tranzacționează nimeni. Ideea e să ai și tu dovada că...



MIHAI GUȚANU: O las acasă.



CĂTĂLIN HIDEG: Exact. Ăla lași acasă.



MIHAI GUȚANU: Frica mea, care e? Că mă duc pe telefon, pe WhatsApp.



CĂTĂLIN HIDEG: Deschizi un chat.



MIHAI GUȚANU: A, ce bine. Gata, mă. Asta rămâne la mine. Mi-o transfer. Eu atunci nu pot să-i zic „nu, nu, dă-mi telefonul încoace”.



CĂTĂLIN HIDEG: Zici că Coldea o să-ți ia ție înregistrarea?



MIHAI GUȚANU: Dacă o să vrea? Mă vezi în stare...



CĂTĂLIN HIDEG: Îi spui că mi-ai promis mie că nu.



MIHAI GUȚANU: Bineînțeles, bineînțeles că-i spun.



CĂTĂLIN HIDEG: Pentru că mai bine nu-i arăți deloc și pleci. Dă-l în c..... și gata.



MIHAI GUȚANU: A, dați-mi cuvântul dumneavoastră domnu\". Da de ce mă, când am combinația cu Signalul?



CĂTĂLIN HIDEG: Ok...



MIHAI GUȚANU: Ai înțeles-o pe asta cu Signalul?



CĂTĂLIN HIDEG: Da, da.



MIHAI GUȚANU: Să nu te superi pe mine că ești sincer. Îți spun de pe acuma cum derulez eu întâlnirea cu el.



CĂTĂLIN HIDEG: Da.



MIHAI GUȚANU: Pentru că stresul s-a mutat la mine. Eu acuma trebuie să am o mare răspundere.



CĂTĂLIN HIDEG: Vezi cum o gestionezi tu.



MIHAI GUȚANU: Exact.



CĂTĂLIN HIDEG: Cum se înțelege chestia asta.



MIHAI GUȚANU: Eu am o mare răspundere.



CĂTĂLIN HIDEG: Da.



MIHAI GUȚANU: Pentru că eu trebuie, unu, să fiu convingător...



CĂTĂLIN HIDEG: Și credibil.



MIHAI GUȚANU: Că îl cunosc de 20 de ani și știu că ai vorbit serios și știu că n-o să-i faci manevră și știu că...



CĂTĂLIN HIDEG: Și nici el mie.



MIHAI GUȚANU: E o promisiune, da. Încerc să-l iau ca un mesager sănătos mintal. Încerc să-l duc înapoi la aceleași garanții.



CĂTĂLIN HIDEG: Da, corect.



MIHAI GUȚANU: Bun. Ca să vă arăt domnu\" general că nu mănânc BEEP(căcat) eu am un filmuleț pe care o să vi-l arăt în care Hideg spune că lucrează la treaba asta ca să-și retragă plângerea. Haideți să vă confirm eu.



CĂTĂLIN HIDEG: Pentru că mi-am dat seama că sunt și eu la fel de folosit cum e el.



MIHAI GUȚANU: El după ce a văzut-o și a ascultat-o, în mintea lui n-o să fie că aia dispare, da\" dispare. Din Signal ai setarea că dispare.



CĂTĂLIN HIDEG: N-am știut, da.



MIHAI GUȚANU: Orice conversație, îți arăt.



CĂTĂLIN HIDEG: Dă-l dracu\" . Nu-mi mai arăta.



MIHAI GUȚANU: Toate conversațiile dispar.



CĂTĂLIN HIDEG: Da\" nu trebuie să-mi arăți.



MIHAI GUȚANU: După ce s-a...p.. mea...



CĂTĂLIN HIDEG: N-am știu chestia asta.



MIHAI GUȚANU: E cel mai șmecher. Uite Signal! Vezi? Unde... cu cine vrei tu ai chestia asta. Uite, spre exemplu eu am o...