Legat de dosarul lui Marian Vanghelie, avocatul Veronel Rădulescu, apărător al lui Paul Vanghelie, fratele lui M. Vanghelie, a precizat, marți seară, la Culisele statului paralel, că „deocamdată, Marian Vanghelie nu este condamnat de nimic, beneficiază de prezumția de nevinovăție. Iar discuțiile din dosarul actual nu sunt decât fapte comerciale. Numai un expert..., numai în urma unei analize facute de specialiști se poate stabili dacă există sau nu vinovăție”.

Avocatul lui Marian Vanghelie - Mihai Drăgan a declarat că faptele nu sunt în timpul mandatului de primar al acestuia.

„E vorba de ce spun procurorii DNA. (...) Nu există o expertiză, există niște sume, nu știm de unde le-a scos Ministerul Public. În plus, cu riscul de a șoca, am spus judecătorului că vorbim de Economat, cu controale de la Curtea de Conturi... (...) Toate acele obiecte vândute la suprapreț, așa cum se susține, au fost cumpărate de cetățeni, au fost date școlilor, dar, în cele din urmă, nu ar fi fost cumpărate , la suprapreț, de consumatori. Acest Economat este verificat, bugetat, toate acțiunile sunt verificate de Consiliul local. Consider că tot acest dosar, atat timp cât pornește de la M. Vanghelie când era consilier local, fără nicio putere în alocarea banilor, nu pornește de unde trebuie”, a susținut avocatul Mihai Drăgan.

„De ce este necesară arestarea preventiva pentru fapte de acum 4-5 ani? Dosarul are toate inscrisurile in cele peste 120 de volume. Denunturile sunt facute impotriva unor persoane cu nume, prenume, facute in 2020, când s-a facut dosarul. In toata aceasta perioada s-au facut acte de cercetare penala si niciunul dintre ei nu a fost informat, incalcandu-se dreptul elementar la aparare... (...) Dosarul de urmărire penală, de 120 și ceva de volume, are in primul volum doar denunturi și completări la denunțuri, iar în volumul 4 sunt doar declaratiile denuntatoare. Toate aceste afirmatii, halucinații, constituie osatura actului de acuzare”, a adăugat avocatul Veronel Rădulescu.

Legat de denunturi, „toate sunt scrise la calculator, de o mână profesionistă, în termeni juridici. Înțeleg că doamna nu are pregătire juridică”, aminteste Anca Alexandrescu.

„Nimeni nu poate tine atatea detalii”, precizeaza Veronel, adăugând că a trăit „experienta DNA Ploiesti unde era alta denuntatoare de serviciu, cu vreo 40 de denunțuri”.

„Se contureaza o alta situatie de data asta, cu altă denuntatoare, care scrie atât de mult si despre atat de multa lume, incât, din punctul meu de vedere, credibilitatea dumneaei este cel puțin discutabilă”, a mai declaraat avocatul Veronel Rădulescu.

Avocatul Gabi Ionescu a prezentat și legătura dintre dosarul fostului adjunct al șefului STS Florin Mihalache și dosarul lui Marian Vanghelie.

„Detalii au apărut în presă. Ce pot spune este că acest contract a fost facut in vederea inchiderii unui litigiu intre două societăți comerciale. A existat o hotărâre judecatoareasca și, pentru a nu se ajunge la o executare, s-a încheiat o conventie, inaintată instanțelor de judecată. E un proces public. Părțile s-au prezentat personal, adica administratorii societăților, lichidatorul judcatoresc, avocatul, avocatul societății, absolut toata lumea. Si instanta a luat act si a dat o hotarare în acest sens. Nimic spectaculos. (...) Dl Mihalache este acuzat, cum e in comunicatul DNA, de trafic de influență între cele doua societati comerciale si spalare a banilor și pentru că a primit 75.000 de euro”, a declarat avocatul Gabi Ionescu, marți seară, la Culisele statului paralel.

„Dl Mihalache nu a cerut acei bani, ci in vederea restituirii unui imprumul, un contract olograf incheiat cu doamna. ...(...) Când s-a facut prima modificare a Codului penal nu puteam pune concluzii ci sa ne referim doar la inculpat pentru concluzii.

„Dosarul nu are niciun fel de legatura cu Economatul”, a mai susținut avocatul G. Ionescu.

„Nu este coincidenta pentru că denuntatoarea a facut denuntul in acest dosar, apoi s-a disjuns. Am citit in presa ca a mai facut denunturi si la alte persoane. Normal ca in instanta dl Mihalache si-a sustinut nevinovatia, mai mult, consider ca nu sunt intrunite nici elementele constitutive pentru cele doua fapte de care e acuzat. (...) În ultimii ani am vazut o inactivitate a DNA. De ce sa reinvii dosare vechi, dl Mihalache a fost un trofeu. Opinia mea, ca aparator, e că nu sunt întrunite elementele pentru spalare de bani”, a mai declarat G. Ionescu.

În concluzie, acesta susține că există încă dosare politice.

„Exista dosare politice? Da. Există dosare politice făcute pentru interesul politic. România a fost și condamnată pentru acest aspect. S-a dovedit că au fost și procese masluite. Ca dovadă că există oameni care au plecat din România, au cerut protecția acestor state și li s-a refuzat . Sunt unii oameni condamnati, au plecat in străinatate, au solicitat protectie si li s-a acordat dupa analiza aspectelor. A existat o legatura. Instanța de judecată uneori da achitare și au parte de un proces echitabil, un judecător nu se apleacă in fata unor organe de securitate, SRI care fac aceste jocuri politice...”, a declarat avocatul G. Ionescu.

„Este inacceptabil ca in 2022 să avem vinovați de serviciu, să avem cetățeni care se roagă să pice la un complet de judecată sau la altul sau la un procuror sau altul, să defilam cu oameni in cătușe, ca acum ceva timp, si, mai ales, sa facem linșaje publice prin informațiile livrate presei. Pentru că la sfârșit nu dai un minut din viața unui om, nu dai demnitatea unui om, pentru că rămâne ștampila...”, a declarat și avocatul lui Marian Vanghelie - Mihai Drăgan.

