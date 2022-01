Realitatea PLUS

Marian Vanghelie a fost reținut săptămâna trecută pentru 24 de ore de procurorii DNA, apoi plasat sub control judiciar. Este acuzat de fapte de corupție în afacerea Economatului din Sectorul 5, în care prejudiciul ajunge la 51 de milioane de euro.

Vanghelie este acuzat că ar fi primit o mită de peste 16 milioane de euro, însă a susținut tot timpul că este nevinovat.

„Dacă mi se demonstrează vreodată vreo faptă concretă, nu povești, că am făcut ceva… toți denunțătorii ăștia care spun că am făcut, de ce nu vin cu un flagrant de 200 de euro? Păi vorbesc de zeci de milioane și de prostioare… Duceţi-vă în Ferentari şi duceţi-vă până în centru, la toate restaurantele, şi întrebaţi toţi ospătarii cum se comportă Vanghelie şi cum îl respectă, întrebaţi pe cine vreţi dvs. dacă eu am vreo problemă în acest sens!”, a declarat fostul primar Sectorul 5, potrivit G4Media.ro.

Potrivit DNA, Marian Vanghelie, fratele lui - Paul, fostul director al Economat Sector 5, Leonard Petre, precum şi alți funcționari ar fi creat un grup infracţional organizat cu scopul de a vinde produse la preţuri supraevaluate. Mai departe, Economat a revândut marfa către alte instituţii publice din Sectorul 5. E vorba de tarabe, cântare, dulciuri, agende, măşti FFP2, gel dezinfectant sau chiar patinoare artificiale. S-ar fi produs un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, susțin anchetatorii.

După ce a fost plasat sub control judiciar, Marian Vanghelie a dezvăluit câteva detalii din dosarul în care este pus sub acuzare pentru trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat.

„Denunțătoarea asta, Diaconescu Nicoleta, cu asta se ocupă. Face denunțuri la toată lumea, ea a făcut și denunțul în cazul fostului general de la STS (n.red. – Florin Mihalache), acuzat acum de luare de mită, numai că, ce să vezi, generalul a venit în instanță, când să fie arestat, cu contractul prin care dovedea că banii primiți de la ea erau de fapt datorie a ei și el a depus contractul de împrumut la instanță. De aia nici nu l-au arestat. Diaconescu asta mai are denunțuri cu grămada și împotriva altora. Ea e aia care a devalizat tot ce a putut, dar tot ea le face plângeri altora ca să scape, că are mai multe dosare și e acuzată și în dosarul ăsta. Să știți că nu mă las, chiar dacă vor să mă termine”, a spus Marian Vanghelie, potrivit gandul.ro.

Elena Nicoleta Diaconescu este o femeie de afaceri care a făcut subiectul mai multor investigații de presă după unele contracte încheiate cu Primăria Sectorului 5. Potrivit publicației replica online în mandatul lui Daniel Florea, în perioada 2016-2020, Nicoleta Diaconescu a încasat aproape 30 de milioane de euro pentru anveloparea blocurilor.

Potrivit Libertatea.ro, în decembrie 2018, ea ar fi încheiat - prin firma Star Pro Center, la care deținea 88% din acțiuni - 14 contracte, atribuite direct unor entități din sectorul 5.

De asemenea, potrivit unui document al DNA, citat de Libertatea, Nicoleta Diaconescu era protejata lui Marian Vanghelie. Informația apare în 2017, scrie Libertatea, într-un act oficial de acuzare al procurorilor anticorupție, care investigaseră o grupare ce frauda sistemul public de sănătate.

La momentul respectiv, Diaconescu a negat că are vreo legătură cu Marian Vanghelie.

“Îl cunosc pe domnul Vanghelie, dar nu sunt interpusa lui. Dimpotrivă, am avut și câteva ciocniri, mi-a făcut numai necazuri… Nu pot detalii acum. În ceea ce privește licitația, este doar o coincidență, aveam un om care îmi căuta astfel de oportunități”, declara Diaconescu, potrivit Realitatea PLUS.