Iulia Scântei a răspuns tăios într-o postare pe Facebook.



"Curtea Constituţională nu reprezintă România în relaţia cu Uniunea Europeană". (...) "Să fim clari: politica europeana si externa a României nu se face prin comunicatele de presă ale CCR, ci prin acte oficiale asumate de autorităţile statului care au atribuţii în acest sens: Guvernul, prin Ministerul Justitiei şi Ministerul afacerilor externe, a confirmat deja, în luna noiembrie 2021, într-un răspuns oficial adresat comisarului european pentru justiţie Didier Reynders că România recunoaşte supremaţia dreptului european şi că va susţine prin remedii legislative, respectarea deciziilor CJUE”.



Iulia Scântei, fost notar, în prezent senatoare și președinta Comisiei Juridice din Senat a intrat în atenţia presei încă din 2008. Cariera Iuliei Scântei s-a identificat cu cea a lui Tudor Chiuariu. În ianuarie 2007, a ajuns în echipa Departamentului de Luptă Antifraudă, imediat ce la conducerea acestuia a fost numit Tudor Chiuariu. Câteva luni mai târziu, după ce a fost numit ministru al Justiţiei, Tudor Chiuariu a numit-o pe Iulia Scântei consilierul său, ulterior secretar general al Ministerului de Justiție.



O ascensiune uluitoare cu multe semne de întrebare despre care presa a scris de-a lungul anilor.



O anchetă realizată recent aduce în atenție declarația de avere a senatoarei și totodată președintei Comisiei Juridice din Senat.



"Apariția bruscă și “miraculoasă” a câtorva imobile într-un singur an. În declarația din anul 2008, când era consilier la Ministerul Justitiei, nu apar aceste imobile și terenuri. În declarația din 2016, de exemplu, apar că fiind dobândite în anii 2008, respectiv 2009, la fel cum apar, brusc, și conturi bancare deschise în aceeași perioada, precum și achiziționarea primelor ceasuri de colecție, obiecte de valoare, etc. Este foarte interesanta ascensiunea, sau diferența, financiară, pe care aceasta a realizat-o în mai puțin de un an", constată jurnatista de investigații Iosefina Pascal, pentru solidnews.ro.

Potrivit jurnalistei, senatoarea ar avea contracte cu societatea de stat Oltchim, însă veniturile pe care senatoarea le-ar încasa în baza acestora, cum susține Iosefina Pascal, nu apar în declarațiile de avere.



Potrivit demersului jurnalistic, senatoarea Iulia Scântei ar fi autentificat, în calitate de notar, două contracte de vânzare încheiate de OLTCHIM SA în cadrul procedurii de insolvenţă, însă la rubrica dedicată acestor activități din declaratia de avere nu este precizat nimic.



Un alt aspect care a atras atenția este o donație de 340.000 de lei pe care președinta Comisiei Juridice din Senat ar fi făcut-o către Simona Spinaru, un personaj care s-a aflat în centrul unui scandal uriaș în urmă cu doi ani, potrivit Libertatea.

Aceasta a fost retrasă de MAE de la șefia Institutului Diplomat Român, după ce a fost contestată de mai mulți angajați ai instituției printr-un memoriu trimis Ministerului Afacerilor Externe.



În anul 2017, Ministerul Justiției a făcut publică lista persoanelor care au intrat în arhiva Serviciului Independent pentru Protecție și Anticorupție. Potrivit jurnalistei de investigații Iosefina Pascal, numele Iuliei Scântei apare de nouă ori, ceea ce înseamnă că a intrat de nouă ori în arhiva SIPA, împreună cu alți colegi de ai ei de la Ministerul Justiției din acea vreme.



Realitatea Plus a solicitat în scris un punct de vedere președintei Comisiei Juridice din Senat legat de aceste aspecte însă un răspuns nu a venit până la momentul difuzării acestui material.