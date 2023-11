„Au trebuit să aleagă un șef la PSD, dar s-au trezit că nu e Grindeanu alesul. Au constatat că e neserios, nu se ține de cuvânt, așa că, l-au ales pe Ciolacu. Între timp, s-au mai schimbat lucrurile pe la „Pădure” (sediul SRI/SIE). Știe toată lumea afinitatea lui Grindeanu pe la Păduri. Bogdan Popescu, „guru” comunicării la PSD, e cel care dă știrile pe surse, de exemplu cea cu ceasul lui Rareș Bogdan de 30.000 de euro. A trecut vremea în care cei care fac ceva în țara asta să fie săraci. Ar trebui să fie cât mai bogați, ca să nu fure. Și la PSD sunt oameni cu haine și mașini scumpe. Băieții de la Iscop, firma domnului Ștefureac, face sondaje aproape săptămânal. Cine plătește, în condițiile în care Geoană e pe primul loc mai mereu? Nu mai dați bani, că degeaba îi dați. De un an de zile am tot spus că Șucu și Geoană pun la cale ceva. Sunt curioasă să aflu ce căuta doamna Mihaela Geoană, la cafenea, la masă cu Ilan Laufer? Umblă prin oraș să caute sprijin și aliați? Poate voiau să facă vreo acțiune la Crucea Roșie? Nu suntem toți proști! Brusc, a mai apărut un sondaj Inscop, care ne prostește pe față, mai ales pe cei care nu știu chestii de culise. Gabi Firea i-a luat fața lui Ciolacu. Cine câștigă? Grindeanu. E și el la notorietate, alături de alți prezidențiabili. E o manipulare nesimțită, notorietatea nu are legătură cu încrederea și intenția de vot. De exemplu, Sorin Oprescu, când a candidat la prezidențiale, avea notorietate 98%, dar a luat doar 3%. Notorietate înseamnă doar gradul de cunoaștere al lumii, nu are legătură cu intenția de vot. Lăsați vrăjeala! Sunt aceleași șmecherii, dar nu prea mai țin astea.

Pe mine m-au luat de pe podul de la Brăila, iar niște colegi jurnaliști au filmat în interior. E clar că i-a băgat cineva special acolo. Să vedeți cum curge apa, găuri peste tot, tot ce am spus s-a adeverit. Ar trebui ca Laura Codruța Kovesi să-i ia la întrebări. Acolo sunt bani europeni. Altfel, cred că-l protejează pe Grindeanu. Sunt 700 de milioane de euro băgate acolo din fonduri de la UE. Am aflat că sunt probleme și cu trenurile pe care le va cumpăra CFR, cică nu ar fi omologate. Au început până și ăștia de la PSD să fie exasperați de Grindeanu și de crizele lui”, a declarat Anca Alexandrescu.