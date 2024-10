Ministrul Adrian Câciu a subliniat că procentul planificat pentru creșterea pensiilor este de peste 12%, un nivel care, în viziunea sa, va ajuta la protejarea veniturilor pensionarilor de impactul inflației.

„Pensiile vor crește peste inflație. Evident, mai e de recuperat din spate, pentru că am avut acea inflație mare și aici putem să discutăm cum au lăsat lucrurile când am preluat la finanțe situația.

Pensiile undeva 12%, la salarii, la fel. Trebuie să creștem ponderat. Adică sub ceea ce înseamnă economie”, a spus Adrian Câciu.



„Au fost înghețări de salarii în Spania, Italia, Franța în ultimii 10 ani, care au, cel puțin Italia, Franța are peste 100%, Italia are peste 100%, Grecia are peste 100% datoria din PIB. Legea trebuie adaptată la noile reguli fiscale. A fost scrisă în contextul pactului fiscal din 2010, regulile fiscale în Europa. S-au schimbat. Amploarea sau accentul este pus pe dezvoltare, pe investiții, pe tranziție climatică”, a mai spus ministrul.