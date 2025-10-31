Criză socială fără precedent: România, pe primul loc în UE la sărăcie severă, dar guvernul refuză să crească salariul minim

Statisticile plasează unul din cinci români la limita subzistenței. Foto/Profimedia
Datele recente Eurostat arată o realitate alarmantă: România este liderul Uniunii Europene în ceea ce privește sărăcia severă. Statisticile plasează unul din cinci români la limita subzistenței, o situație care s-a agravat pe fondul măsurilor de austeritate implementate de Guvern.

Situația din țara noastră este una critică și s-a agravat și mai mult după ce au intrat în vigoare măsurile de austeritate. Pe primul loc la sărăcie severă din Uniunea Europeană, iar unul din cinci români trăiește la limita subzistenței, un procent îngrijorător.

Specialiștii sunt de părere că o persoană singură are nevoie de 7.000 de lei în capitală pentru a putea trăi decent, în condițiile în care locuiește cu chirie, și de 4.500 de lei dacă are locuință proprie. În orașe mai mici, precum Suceava sau Craiova, suma este între 4 și 5.000 de lei.

Iar acest lucru arată și mai bine situația gravă în care se află cei 1,8 milioane de români care muncesc pentru un salariu minim pe economie, puțin peste 2.500 de lei, venit care nu le asigură nici măcar mâncarea lunară.

În ciuda acestei crize sociale, premierul Ilie Bolojan a exclus posibilitatea majorării salariului minim începând de anul viitor.