Situația din țara noastră este una critică și s-a agravat și mai mult după ce au intrat în vigoare măsurile de austeritate. Pe primul loc la sărăcie severă din Uniunea Europeană, iar unul din cinci români trăiește la limita subzistenței, un procent îngrijorător.

Specialiștii sunt de părere că o persoană singură are nevoie de 7.000 de lei în capitală pentru a putea trăi decent, în condițiile în care locuiește cu chirie, și de 4.500 de lei dacă are locuință proprie. În orașe mai mici, precum Suceava sau Craiova, suma este între 4 și 5.000 de lei.

Iar acest lucru arată și mai bine situația gravă în care se află cei 1,8 milioane de români care muncesc pentru un salariu minim pe economie, puțin peste 2.500 de lei, venit care nu le asigură nici măcar mâncarea lunară.

În ciuda acestei crize sociale, premierul Ilie Bolojan a exclus posibilitatea majorării salariului minim începând de anul viitor.