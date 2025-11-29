Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a catalogat sâmbătă seară drept „critică” situația din județul Prahova, unde zeci de mii de locuitori se confruntă cu întreruperea alimentării cu apă potabilă. Criza a fost generată de o „creștere accentuată a turbidității în acumularea Paltinu”, ca urmare a ploilor din ultima perioadă.

Potrivit comunicatului ANAR, creșterile bruște de debite și turbiditatea extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute ale lacului – necesare pentru lucrările la golirea de fund – au adus valorile apei brute la un nivel care depășește limitele admise pentru tratare. Din acest motiv, alimentarea a fost întreruptă temporar în localitățile deservite de Stația de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei.

Măsuri de urgență

Ca reacție la această criză, specialiștii ANAR au intervenit de urgență la barajul Paltinu pentru a executa măsuri tehnice esențiale, printre care schimbarea filtrelor. Această operațiune a permis, ulterior, repornirea uzinării cu un debit redus de aproximativ 2 metri cubi.

Echipele tehnice continuă să monitorizeze permanent nivelurile de turbiditate, fiind pregătite să reia tratarea apei în Stația Voila imediat ce parametrii scad la cote corespunzătoare. Concomitent, la sediul Prefecturii, instituțiile implicate lucrează la soluții tehnice alternative.

În acest context, „Apele Române” solicită autorităților din județul Prahova să ia în considerare declararea unei situații de urgență. Acest demers ar permite aprobarea distribuirii apei în scop menajer și pentru utilități casnice, o măsură necesară până la normalizarea situației și reluarea furnizării apei în parametri optimi de potabilitate. Până atunci, furnizorul Hidro Prahova asigură distribuția apei potabile din surse alternative în zonele afectate.

Când va fi reluată alimentarea

Pe baza datelor actuale, oficialii ANAR estimează că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă cel mai devreme „după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor”, condiția esențială fiind scăderea turbidității la niveluri care să permită tratarea eficientă în Stația de Tratare Voila.