Conectarea la noua sursă de alimentare a presupus instalarea şi punerea în funcţiune a unor conducte dedicate, menite să asigure un debit stabil pentru consumatorii industriali din zona Petrobrazi.

Intervenţia a fost sincronizată astfel încât să reducă riscurile operaţionale şi să evite presiuni suplimentare asupra sistemului public de distribuţie, potrivit autorităţilor locale.

Finalizarea lucrărilor permite reluarea în condiţii de siguranţă a operaţiunilor de pe platforma industrială, în timp ce autorităţile continuă să gestioneze efectele deficitului de apă din regiune.

Reprezentanții Prefecturii Prahova au anunţat încă de marţi seară că S.C. Apa Nova analizează acordarea unui sprijin prin care să se poată distribui o cantitate de încă 150 m3/h apă necesară funcţionării Rafinăriei Petrobrazi.

De asemenea, alimentarea cu apă a rafinăriei Petrobrazi a fost discutată marţi seară, într-o şedinţă la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Energiei, autorităţilor din Prahova, OMV Petrom, Transelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Hidro Prahova, ISU Prahova şi Termo Ploieşti.

În urma şedinţei, s-a stabilit că ESZ va continua până miercuri seară asigurarea debitului de 87 l/s, necesar menţinerii funcţionării instalaţiilor Rafinăriei pentru următoarele 48 de ore, urmând ca ulterior debitul să fie limitat la 71 l/s.

După realizarea bypass-ului de la Crângul Bot între Apa Nova şi ESZ, livrarea va continua prin Termo Ploieşti, la un debit de 41 l/s, au transmis autorităţile din Prahova.

”Aceste măsuri sunt esenţiale pentru stabilizarea situaţiei în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât activitatea Rafinăriei să poată continua fără întreruperi”, a precizat Consiliul Judeţean într-un comunicat.

Vă reamintim faptul că încă de sâmbătă, mai multe lcalităţi din judeţul Prahova se confurnă cu lipsa apei, din cauza situaţiei de la Barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.