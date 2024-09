Anca Alexandrescu: M-au atacat foarte multi ca va invit la emisiune spunand ca sunteti un tradator, pentru ca l-ati tradat pe Liviu Dragnea care v-a puspe listele europarlamentare si l-ati tradat, si pe George Simion. Eu am sustinut ca sunteti unul dintre putinii europarlamentari care au facut ceea ce trebuia pentru Romania. Nici mai mult, nici mai putin. De altfel, asta ar trebui sa faca toti europarlamentarii care sunt trimisi acolo de catre romani

Cristian Terhes: Asa ar fi ideal. Ma rog, am facut si inainte de a fi ales europarlamentar, din SUA. Tot ce am considerat ca e de cuvinta sa fac de acolo cunoscand cumva si mecanismul democratic american, de a sprijii democratia in Romania.

Revenind la chestiunea aceasta ca as fi tradat pe cineva. Va aduc aminte ca in 2019 intr-adevar am candidat pe lista PSD-ului de atunci in urma unui protocol intre PNTCD si PSD. Protocolul respectiv mentionand ca in schimbul sprijinului oferit de PNTCD PSD-ului la alegerile europarlamentare din 2019 eu voi fi pe lista respectiva. Pentru ca ideea pe care am aviut-o atunci a fost a fost o propunere venita din partea PSD sa candidez pe lista acestui partid, atunci cumva condita pe care am pus-o a fost sa facem un astfel de protocol sa se mentioneze clar ca vin partea PNTCD-ului pentru ca obiectuvul pe care l-am avut a fost de a relansa PNTCD in politica romaneasca. Iar intelegerea pe care am avut-o atunci a fost voi sta un an in PSD si apoi ma voi intoarce in PNTCD.

Dupa un an de zile dupa ce mi-am indeplinit obligatia pe care am avut-o verbal ca voi ramane un an, dupa un an de zile am revenit in PNTCD. Din pacate PNTCD este blocat, cert este ca nu functioneaza ca un partid politic, motiv pentru care in 2023 cativa colegi au decis sa porneasca Partidul National Conservator Roman, unul dintre cofondatorii acestui partid este un stra-stra-stranepot al lui Simion Barnutiu, ideologul miscarii revolutionare din Transilvania, si cumva incercm sa readucem in politica romaneasca exact valorie conservatoare nationale care au facut ceea ce poarta numele in perioada interbelica nationalismul luminat.

Revenind la AUR. Eu un am fost niciodata membru AUR. La alegerile europarlamentare a existat o alianta electorala pentru alegerile europarlamentare, punctual, pentru acele alegeri. Conform legii, o alianta electorala, dupa publicarea rezultatelor in Monitorul Oficial, se dizolva de drept. Prin urmare nu a fost o chestiune de a trada pe cineva. Au fost trei partide implicate in aceasta alianta electorala, Partidul National Conservator Roman, pe care il reprezint, partidul AUR si Partidul Republican.

Anca Alexandrescu: Cum ati ajuns sa va uniti fortele cu domana Dancila?

Cristian Terhes: Pe doamna Dancila am cunoscut-o virtual, cand era europarlamentar pentru ca, in SUA, avand acel ONG in baza caruia petitionam autoritatile publice sa faca o serie de lucruri mai ales pentru apararea drepturilor si libertatilor in Romania si independenta justitiei in Romania, petitionand si europarlamentarii de atunci, dansa a fost singura care mi-a raspuns la o serie de petitii pe care le-am facut. Dupa ce dansa a devenit premier, mai ales in contextul modificarilor in justitie din perioada respectiva, am trimis o serie de memorii, de petitii, oficial vorbesc aici, guvernului si dansa mi-a raspuns. A fost o situatie de la Inalta Curte pe care am descoperit-o, ilegala compunere a complatelor de 5 judecatori, cred ca era septembrie 2018, am trimis o petitie tuturor autoritatilor publice care puteau sesiza Curtea Constitutionala cu un conflict juridic si a fost domana preier care a sesizat Curtea Constitutionala folosind argumentele mele. Si asa s-a descoperit ca de fapt, completele acelea negre, doar patru erau judecatori erau alesi aleatoriu, unul era pus cu mana.

Dupa ce am fost ales europarlamentar, trecand peste faptul ca am vazut prestatia deosebita a guvernului Romaniai condus de doamna Viorica Dancila pe durata celor 6 luni de presedentie a consiliului, trebuia sa aiba loc la Curtea de Justitie a Uniunii Europene o cauza care privea exact hotararea Curtii Constitutionale cu privire la nelegala compunere a completelor de 5 judecatori. Si m-am dus fizic sa vad cum se judeca cauza respectiva pentru ca contrar aparentelor procesele din fata Curtii de Justitie Europene nu sunt trimise live pe internet. Guvernul Dancila de atunci a trimis o aparare la Curtea de Justitie UE prin care spunea ca in Romania trebuie respectata suveranitatea, suprematia constitutiei.

Anca Alexandrescu: De altfel, punct de vedere pe care doamna Dancila l-a sustinut la fiecare intalnire pe care a avut-o la Bruxelles si la care am participat si am fost acolo la masa, mai ales ca dumneavoastra, psun acum public, cand am vorbit saptamana trecuta sa veniti la emisiune: Este adevarat ca domana Dancila s-a contrat cu doamna Merkel si nu a fost de acord sa retraga acel amendament al Romaniei in legatura cu North Stream si a rezistat presiunilor? Si da, e adevarat, si am sa o las pe doamna Dancila sa povesteasca ace moment pentru ca eram in momentul acela in biroul ambasadoarei Romaniei la UE, astazi ministru de Externa. In birpul sau s-a facut legatura cu Angela Merkel. Doamna Dancila a purtat acel dialog si s-a tinut tare pe pozitie si nu a cedat insistentelor domanei Merkel. Dar o sa o las pe doamna Dancila sa povesteasca momentul

Viorica Dancila: Da, este adevarat, detineam presedintia Consiliului Uniunii Europene si la un moment dat am fost informata de faptul ca doamna Agela Merkel doreste sa vorbeasca cu mine in calitate de presedinte. Am acceptat acest lucru, am mers la reprezentanta, in biroul doamnei Odobescu, si s-a facut legatura telefonica. In momentul in care am vorbit cu doamna cancelar dansa mi-a cerut sa pun pe ordinea de zi North Stream. I-am explicat ca nu pot face acest lucru, din doua motive: primul est elegat de faptul ca Romania lucreaza la BRUA si noi avem lta cale si trebuie sa tin cu Romania, iar al doilea lucru era legat de faptul ca noi avem un parteneriat strategic, important pentru Romania, si noi trebuie sa fim pfoarte corecti in acest parteneriat.

Anca Alexandrescu: Ceea ce dorea doana Merel atunci ar fi crescut dependenta Uniunii Europene de gazele rusești

Viorica Dancila: Da. In momentul acela domana Merel a fost foarte surprinsa si m-a intrebat daca stiu cu cine vorbesc. Dansa este cancelarul Germaniei. I-am spus: Da, stiu ca sunteti cancelarul Germaniei dar eu sunt prim ministrul Romaniei si raspunsul meu este nu. Pentru ca eu nu o sa iau o decizie, indiferent cine mi-ar cere, in defavoarea tarii mele. Am crezut in momentul acela ca vor fi reactii negative. Mi-a spus ca o sa vorbeasca cu presedintele si i-am spus ca deocamdata eu sunt presedintele Consiliului Uniunii Europene si decizia sta la primul ministru. Dar are libertatea de a vorbi cu cine doreste domnia sa, dar raspunsul este tot nu.