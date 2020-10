Cristian Rizea, la „Legile Puterii”: Florian Coldea făcea lucrurile murdare, George Maior le aproba tacit

„George m-a chemat, am vorbit cu el, ne gratulam așa, de final de an, de zilele de naștere, primeam de la domnia sa, am o groază de felicitări, le-am păstrat cu ocazia aniversării zilei mele de naștere și multe altele și cu ocazia botezului, mi-a transmis ceva, pentru botezul copilului meu, mi-a solicitat să ne vedem și din acel moment am continuat să ne vedem periodic, adică ne vedeam o dată, de două ori pe săptămână, în sediul din Jandarmeriei, cum bine ați spus, acolo, de acolo se conduce România. Sediul acela SRI de lângă Parlament e, așa, de fațadă.

De fiecare dată intram, cel de la poartă, soldatul de la poartă, acolo e unitate, nu există nimic la poartă, adică nimeni nu știe că este SRI-ului și este sediul cel mai important, de acolo se conduce România! Cum intri, se deschide acea poartă, binențeles, soldatul vedea imediat numărul mașinii, știa. De obieci când intri într-o instituție, Dumnezeule, bază militară, i se cer acte, aici nu, se știa cine este. Acolo, cum intrai pe aleea principală a unității, pe partea stângă este o vilă interbelică, cred eu, nu mă pricep foarte bine la arhitectură, e o casă așa, la arhitectură, dacă tot am vorbit despre asta e chiar stil brâncovenesc, aici știu, pentru că am vizitat multe obiective de genul acesta, de arhitectură din România”, a declarat Cristian Rizea, la „Legile puterii”, moderată de Alexandra Păcuraru la Realitatea Plus.

Fostul deputat PSD a mărturisit că regretă că nu a menținut o relație mai bună cu Florian Coldea. Cristian Rizea susține că fostul prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii făcea “lucrurile murdare”. Citește continuarea pe realitateadebucuresti.net.