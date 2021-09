"Vom lucra cu fapte şi informaţii, fără patimă politică. Vom urmări jaloanele din PNRR şi vom veni cu propuneri despre cum ar trebui să arate viitoarea lege ca să respecte textul negociat cu Comisia. Vom fi aici să depunem mărturii dacă vom fi întrebaţi şi să strigăm dacă nu vom fi întrebaţi, dar vedem că lucrurile nu se mişcă", susține Ghinea, într-un mesaj postat pe Facebook.



El susţine că organizaţia va încerca să fie corectă şi echilibrată. "Am de gând să-mi dedic energia acestei organizații. Va fi o organizație politică? Doar prin persoana mea. Care am încercat și voi continua să nu politizez PNRR-ul. Am început să contactez mediul de afaceri, experți, oameni care au lucrat la PNRR și nu mai sunt acolo pentru a organiza acest network de suport.

Voi încerca să fim corecți și echilibrați, scopul nu e conflictul politic ci compromisul pe policy (exact așa cum am lucrat PNRR într-un guvern fracturat pe linii politice - de unde eram apreciat pentru asta ajung să fiu înjurat pentru asta și suspectat de conspirații", se mai arată în mesajul fostului ministru.

Cristian Ghinea a arătat că "PNRR-ul funcţionează ca o maşină nemţească complexă" şi că, dacă toate elementele "se îmbină la fix, atunci funcţionează beton", iar dacă ceva "se gripează, se blochează" în întregime.



"Sunt în total 507 jaloane şi ţinte în PNRR şi la fiecare şase luni se poate bloca întreg programul dacă nu livrăm aceste jaloane. Sunt extrem de îngrijorat de partea de implementare. Era oricum dificil să intri într-o logică de alocare financiară periodică şi condiţionată de rezultate. Pur şi simplu acest stat nu aşa funcţionează. Nu avem o reală bugetare multianuală, nu avem spending reviews (vom începe să avem prin PNRR), nu avem finanţare per rezultat. Dimpotrivă, avem inversul: finanţare pe bază istorică şi fără niciun audit de rezultat. Cu o administraţie anchilozată şi cu un sistem politic unde încurajat este blocajul. Şi fără criză politică ar trebui să ţii multe mingi în aer ca să nu se blocheze PNRR", a mai scris acesta, potrivit Agerpres.



Ghinea a transmis, în context, un mesaj extrem de tranșant. Mai exact, el a arătat că implementarea PNRR ar trebui să fie "obiectul unui pact naţional", deoarece altfel "va fi blocat foarte rapid": "Am gândit un tablou de control public (unic între planurile depuse) unde fiecare jalon poate fi urmărit în evoluţia sa de către public, presă, Parlament. Pe o platforma informatică, cu culori care să indice progresul şi avertizare dacă nu apar progrese. Atenţie: 21 astfel de jaloane trebuie atinse până la 31 decembrie 2021. Între care o lege importantă, semnarea acordurilor cu BEI, FEI şi BERD pentru cele 1,3 miliarde euro care să vină ca injecţie rapidă în economie prin instrumente financiare, sistemul informatic al MIPE dedicat PNRR şi legiferarea întregului mecanism financiar".



Ghinea s-a pronunțat, de asemenea, pentru operaţionalizarea rapidă a unei direcţii generale la nivelul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, alcătuită din 75 de angajaţi, fără a mări schema de personal, doar prin redistribuire de posturi din minister.



Pe de altă parte, fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene a reiterat mesajul transmis lui Florin Cîțu, în cadrul ultimei discuţii cu prim-ministrul, respectiv că USR PLUS nu va reveni la guvernare atâta timp cât acesta deţine funcţia de premier al României. În plus de asta, el i-a spus premierului că "reformele majore, dificile din PNRR, nu vor putea fi făcute" fără USR PLUS.



"Cum va reforma PNL sistemul de pensii cu voturile PSD? Cum va repara legislaţia privind pădurile cu PSD? Mai sunt multe exemple. E o situaţie care în şah se cheamă pat: nu eşti bătut, dar nici nu ai vreo mişcare posibilă în cadrul dat. Singura mişcare e să facă un pas în spate", a arătat Cristian Ghinea.