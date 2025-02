Crin Antonescu a reacționat după ce s-a spus despre el că joacă poker la mese private și are datorii peste tot.

Sorin Constantinescu a spus despre candidatul coaliției că e jucător de poker, dar că evită cazinourile. Joacă la mese private și e cam perdant. Nu se prea pricepe, pierde bani și e dator.

Replica lui Antonescu nu a întârziat să apară, acesta spune că nu a intrat niciodată într-o sală de jocuri de noroc și că nici nu îl cunoaște pe Sorin Constantinescu.

„Nu l-am întâlnit niciodată pe acest individ, nu îl cunosc. Nu am intrat niciodată într-un cazinou, într-o casă privată de jocuri ( nici nu știam că există), nu am avut niciodată o datorie la nimeni de pe urma unui joc de noroc. Nu am nici o legătură cu fabulațiile acestui individ și, chiar dacă traversăm o perioadă electorală, cred că minciuna și mizeriile trebuie să aibă o limită”, a precizat Crin Antonescu.