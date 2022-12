Crima s-a petrecut în noaptea de Ajun, chiar în casa victimei în vârstă de 57 de ani. Criminalul ar fi venit la petrecerea vecinului, împreună cu un prieten. După mai multe pahare, aceștia ar fi început să se certe din cauza banilor. Târziu în noapte, ucigașul a rămas singur cu victima, iar distracția s-a transformat într-o crimă odioasă.



"Am ramas marcati, nu am crezut asa ceva sa se intample. Am 45 de ani, dar asa crima nu am vazut. S-a mai intamplat, dar noaptea sa-l macelareasca cu drujba", spune o vecina.



Tânărul de 25 de ani a fugit de la fața locului, iar vecinii au găsit victima într-o baltă de sânge abia a doua zi dimineața.



Între timp, anchetatorii au găsit arma crimei abandonată, iar acest indiciu i-au condus pe mai multe piste.



"Cadavrul bărbatului a fost transportat la morgă, în vederea efectuării necropsiei. Cercetările au fost preluate în anchetă proprie de către procurorul criminalist, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat", a declarat Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.



Potrivit apropiaților, individul ar fi cunoscut cu probleme psihice, la fel ca mama lui. Mai mult decât atât, în trecut, acesta ar fi violat o bătrână. Bărbatul ar fi fost chiar internat o scurtă perioadă de timp, ulterior fiind externat cu tratament la domiciliu.