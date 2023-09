La aproape două luni de când o tânără și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă, în timp ce acestea au plecat în Mangalia să muncească pe timp de vară, criminala în cauză a făcut noi declarații în urma evenimentului tragic.

În urma gestului necugetat pe care l-a făcut, tânăra în vârstă de 18 ani care și-a omorât cea mai bună prietenă a fost audiată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, acolo unde a expus filmul tragediei din Mangalia, din data de 6 august 2023.

„În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul. Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul.

În timp ce eram la pământ, Alina m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât era încă întuneric în cameră. Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească Alina, l-am găsit și am lovit-o în umăr. După ce am lovit-o pe Alina, am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură pentru că bătuseră persoanele respective la ușă. Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere. Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit”, a mai mărturisit Loredana în fața procurorilor.

„Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, a mai spus Loredana.