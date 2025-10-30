„Noi suntem zei, noi suntem prea mari și tari, dar de 10 zile stăm”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, a avertizat că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din cauza lipsei de decizii la nivel guvernamental. Potrivit acestuia, discuțiile din coaliție s-au blocat de mai bine de zece zile, iar proiectele importante stagnează din cauza „inflexibilității unora” din Executiv.

Acesta a explicat că, potrivit protocolului coaliției, deciziile majore trebuie luate prin consens, însă în acest moment nu există unanimitate. Grindeanu a dat exemplul unei ședințe recente a coaliției în care s-a refuzat discutarea unui proiect tehnic cu ministrul Justiției.

„Ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro pentru că sunt unii inflexibili la Guvern și de zece zile se pierde vremea la Guvern.

Deși nu pare acest lucru, acum dacă vorbim despre doamna vicepremier, în protocolul coaliției se ia o decizie dacă există consens, unanimitate. În acest moment nu există.

Marți am avut coaliție, nu s-a dorit să se intre cu ministrul Justiției cu un grup tehnic să se vină cu un proiect în coaliție, pe care coaliția poate să-l considere bun și să mergem să-l adoptăm în Parlament sau îl considerăm rău. Lucrurile sunt blocate și se pierde vremea”, a mai afirmat Grindeanu.