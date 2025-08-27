"Creierul" atacului din Centrul Vechi, prins când încerca să fugă din țară: bărbatul a fost arestat

Tânărul de 30 de ani care ar fi creierul atacului armat asupra unui club din Centrul Vechi al Capitalei a fost prins de polițiști. Bărbatul este cetățean turc și a fost prins în timp ce încerca să fugă din țara prin vama Nădlac. 

Potrivit surselor judiciare, bărbatul a vrut să se facă dispărut după ce autorul atacului și un alt complice de 19 ani au fost deja arestați. Operațiunea a fost una de amploare. Mai multe mașini au fost oprite în trafic, iar suspectul a fost imobilizat. Potrivit anchetatorilor, el ar fi coordonat prin telefon fiecare mișcare a atacatorilor, și a transmis indicații în timp real. Acum se află în mâinile procurorilor din București și urmează să fie supus unui interogatoriu-maraton, pentru a se stabili în numele cui a ordonat deschiderea focului. Anchetatorii încearcă acum să destrame întreaga rețea din spatele atacului. 