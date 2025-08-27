Noi detalii șocante ies la iveală în cazul fostului candidat la peședinția României Sebastian Popescu, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pentru corupere de minori. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a dezvăluit cum a încercat aspirantul la cea mai înaltă funcție în stat să racoleze un minor în vârstă de 15 ani și să îl convingă să întrețină relații intime cu el. Mai mult, oamenii legii spun că bărbatul în vârstă de 45 de ani i-a trimis minorului o fotografie cu caracter pornografic.