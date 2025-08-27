Potrivit surselor judiciare, bărbatul a vrut să se facă dispărut după ce autorul atacului și un alt complice de 19 ani au fost deja arestați. Operațiunea a fost una de amploare. Mai multe mașini au fost oprite în trafic, iar suspectul a fost imobilizat. Potrivit anchetatorilor, el ar fi coordonat prin telefon fiecare mișcare a atacatorilor, și a transmis indicații în timp real. Acum se află în mâinile procurorilor din București și urmează să fie supus unui interogatoriu-maraton, pentru a se stabili în numele cui a ordonat deschiderea focului. Anchetatorii încearcă acum să destrame întreaga rețea din spatele atacului.