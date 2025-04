„Nici bine nu am postat acești cozonaci că au și apărut jignirile. Sa nu cumva în online să ai ideile tale că imediat sar pe tine . Mi se pare urât să nu susținem și alte idei, mai este vorba si de gust, noi arome, noi mirosuri. Nu înteleg de ce trebuie jignire, am luat o rețetă simplă de cozonac și am facut cum am vrut eu, nu v-am obligat sa mâncați din el”, spune Ella Cooking, autoarea ineditului preparat.

„Draga Ella, nu sunt răutăcioasă dar chiar nu-mi place culoarea aceasta la cozonac. Poate pentru alte preparate aș folosi-o dar pentru mine cozonacul trebuie să aibă culoarea gălbuie de la gălbenușuri de ouă de la țară. E doar părerea și gustul meu, sper să nu te deranjeze, să ai spor la toate”, a scris o persoană.

„Vă urmăresc, vă apreciez, dar cu culoarea cozonacului, ați dat în bară. E părerea mea”, a scris o gospodină.

Cum se prepară cozonacul roz

Gospodina inventivă a postat pe blogul personal rețeta pentru cozonacul care îi va lăsa pe toți cu gura căscată.

Ingredientele necesare sunt: 50 g maia, 200 g făină, 200 ml apă, 1 kg făină (adăugați 200 g de făină pentru pregătire), 200 ml lapte călduț, 100 g unt, 400 g piure de zmeură, coajă de lămâie și portocală, un strop de sare, vanilie, cinci gălbenușuri de ou, 150 g zahăr (sau 200 g zahăr, în funcție de preferințe). Pentru piureul de zmeură: 500 g zmeură, 100 g zahăr și 100 ml apă. Pentru umplutură: 100 g migdale coapte, 5 linguri pastă de fistic și extra rahatul de ciocolată.

În ceea ce privește prepararea cozonacului roz, Ella Cooking ne recomandă următorii pași:

Pasul 1 - Se amestecă 50 g de maia cu 200 g de făină și 200 ml de apă. Se lasă să dospească timp de aproximativ 12 ore.

Pasul 2 - Într-un bol mare, se combină 1 kg de făină, 200 ml de lapte călduț, 100 g de unt topit, 400 g de piure de zmeură, coaja de lămâie și portocală, un vârf de sare, vanilia, 5 gălbenușuri de ou și 150 g de zahăr.

Pasul 3 - Se adaugă maiaua dospită stoarsă și se frământă aluatul până devine omogen și elastic, apoi se lasă să dospească într-un loc călduros pentru aproximativ 1 oră.

Pasul 4 - Piureul de zmeură: se fierbe 500 g de zmeură cu 100 g de zahăr și 100 ml de apă până se formează un sos gros.

Pasul 5 - După ce aluatul a crescut, se întinde pe o suprafață presărată cu făină, se adaugă piureul de zmeură și umplutura de migdale și pastă de fistic.

Pasul 6 - Se rulează aluatul și se plasează în forma de cozonac pregătită, lăsându-l să dospească încă 30 de minute.

Pasul 7 - Se coace în cuptor preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 45-50 de minute, până devine auriu.

