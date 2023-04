"Cu toata compasiunea pentru ce pateste, mi se pare mult prea ocolita calea, mult prea protejat sistemul despre care vorbeste. Statul Paralel este un sistem plasat odata cu venirea lui Soros in Romania, in ianuarie 2005. (...) Am patit-o pentru ca i-am luat apararea lui Rares Bogdan. Vinovat, nevinovat, pomenit, nepomenit in dosarul in cara el este scos acum ca tinta. La fel probabil ca s-a intamplat si cu Elena Udrea. (...)

Miscarea ei catre Stolojan in 2003 a fost prima bresa. M-am suprat pe Elena in 2004, dupa ce Basescu a castigat alegerile. Ca sa se vada si rolul CIA, cat a fost Soros, cat au fost Serviciile. (...)

Cunosc cel mai bine istoria pe care, dupa parerea mea, ea refuza sa o prezinte asa cum e ea. Statul Paralel a fost creat in 2005 si a fost continuat de Basescu daca vrem sa fim corecti. Astept si episodul de maine si episoadele viitoare (din interviu - n.r.) pentru ca Elena sa vorbeasca.

Cred ca acest procest isi amana sentinta pentru ca Elena Udrea sa isi amane dezvaluirile. Dezvaluirile adevarate nu au cum sa il excluda pe Basescu.

In 2004, in campanie, cei 3 care se pregatesc sa rupa PNL (Blaga, Videanu si Berceanu) erau oameni lui Nastase in interiorul campaniei lui Basescu. Din acest moment, se faceau sedinte separate de multe ori pentru ca ei sa nu participe. Basescu era total izolat, total tradat in foarte multe episoade din 2004.

Cei care azi vor sa rupa PNL - scenariul este cu repetitie. Ei au mai facut-o odata. S-a facut intalnirea Basescu-Nastase, care a iesit foarte prost pentru Nastase. Dorin Iacob stie de ce n-a mers Basescu la puscarie in 2004 si cum s-a votat in Consiliul general.. Basescu atunci a creat un val din greseala PSD.

Conform campaniei pe care a dus-o si conform faptelor lui Nastase, privatizarile de la acea vreme - in vremurile alea el nu mai merita demnitatea de presedinte al Romaniei pentru ceea ce a facut. Sigur, ca nici Basescu nu o merita, dar ce sa facem daca Stolojan a picat sub securea lui Hrebenciuc?

Chiar daca pare ca spune multe (Udrea - n.r.), nu acopera nici 10% din tematica pe care o cunoaste", a afirmat Cozmin Gusa, duminica seara, intr-o interventie telefonica in emisiunea "Culisele Statului Paralel".

Pe de alta parte, analistul politic a vorbit si despre ipoteza lansata de fostul ministru al Dezvoltarii, potrivit careia greii PDL, flati astazi in PNL, ar planui sa rupa partidul.

"Rares Bogdan se teme si de Iohannis si de sistemul lui Coldea. In spatele astora de la PDL care vror sa rupa PNL il gasim tot pe generalul "Negru" (asa cum este cunoscut in Bucuresti Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI - n.r.). Rares este izolat, dar are in acest timp un avantaj: lui Ciolacu ii e frica de Rares.

Cu Grindeanu e mai greu. In ciuda lucuruile care se spun despre el si care se pot ptoba, el e relaxat. E o problema pentru Ciolacu.

Elena e o mama care spera dupa fiecare esec in justitie ca fiecarea prezentare e un succes. Pe ea pot sa o inteleg daca pune piciorul pe frana ca spera ca isi va normaliza viata alaturi de fetita ei. De aia il si protejeaaza pe Baeescu ca sa nu ii poata reprosa mai tarziu...", a mai spus Gusa.