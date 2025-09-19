Spațiul a trecut printr-o schimbare de destinație, iar comercianții din zonă au explicat că modificarea ar fi legată de notorietatea patiseriei. Fostul premier a fost afectat de eticheta de „primul covrigar al țării”, iar orașul și țara au rămas fără oferta de covrigi de Buzău, scrie ziuanews.

Veniturile generate de patiseria Lucia

Covrigăria, situată pe unul dintre coridoarele de intrare în hala agroalimentară, i-a a adus lui Marcel Ciolacu și soției sale, Roxana, un venit estimat la aproximativ 100.000 de euro în 2021. Această sumă, exprimată în lei în declarația de avere a președintelui Camerei Deputaților, reprezenta dividende de la firma Lucia Com 94 SRL din Buzău, activă în producția de produse de panificație și patiserie.

Produsele și concurența din zonă

Produsele de la Lucia Com 94 SRL includeau, pe lângă covrigi, plăcinte cu brânză, torturi, prăjituri cu frișcă și cutii de fursecuri. Lucia Com 94 SRL primea aproximativ 10-15 vizitatori pe oră, fără a include persoanele care intrau doar să observe vitrinele.

Patiseria de peste drum situată la colțul pieței, oferă aceleași produse și vinde, în plus, și înghețată.

