Contre între Boloș și Ciolacu pe tema deficitului. Boloș: „A zis că-l doare în organul genital.” Ciolacu: „Nici cu prietenii nu vorbesc așa!”

Boloș regretă că nu a demisionat, deși a avut de gând să o facă / Foto: Inquam Photos
Boloș regretă că nu a demisionat, deși a avut de gând să o facă / Foto: Inquam Photos

Acuzații dure din partea fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș. Acesta a transmis că, în perioada în care era în funcție, fostul premier Marcel Ciolacu spunea că îl doare, CITEZ: "în organul genital" de deficitul bugetar. 

„Când i-am spus «domnule prim-ministru (Marcel Ciolacu – n.r.), deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a relatat Marcel Boloș la un post TV, citat de news.ro.

Fostul ministru al Finanțelor susține că de șase ori i-a atras atenția fostului șef al Guvernului asupra problemelor tot mai grave legate de majorarea deficitului, ba chiar și-ar fi scris demisia, de trei ori, dar nu a înaintat-o.

În replică, Marcel Ciolacu a dezmințit relatarea lui Boloș.

„Eu nici cu colegii foarte apropiați, nici cu prietenii nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a declarat acesta pentru un post TV.

 