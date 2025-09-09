„Când i-am spus «domnule prim-ministru (Marcel Ciolacu – n.r.), deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a relatat Marcel Boloș la un post TV, citat de news.ro.

Fostul ministru al Finanțelor susține că de șase ori i-a atras atenția fostului șef al Guvernului asupra problemelor tot mai grave legate de majorarea deficitului, ba chiar și-ar fi scris demisia, de trei ori, dar nu a înaintat-o.

În replică, Marcel Ciolacu a dezmințit relatarea lui Boloș.

„Eu nici cu colegii foarte apropiați, nici cu prietenii nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a declarat acesta pentru un post TV.