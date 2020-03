COVID-19 naște solidaritate la nivel global. Reacția extraordinară a lui Elon Musk la extinderea pandemiei

Antreprenorul a luat această decizie în urma apelului lansat de autoritățile din SUA cu privire la donațiile de măști respiratorii. "Vom produce sisteme de ventilaţie pentru bolnavi, dacă este nevoie", a spus Elon Musk pe Twitter, răspunzând sugestiei unui folllower de a specializa una dintre fabricile Tesla în producerea de echipament care să susțină lupta cu noul coronavirus.

Acestui apel lansat de Elon Musk s-au alăturat deja companii precum General Motors şi Ford Motor, care se află în discuții avansate cu Casa Albă. Miercuri, OMS vorbea despre negocieri pe care le poartă cu China, dar și cu alte state pentru a suplimenta necesarul de echipamente medicale în contextul pandemiei de coronavirus.

Acestui moment de solidaritate s-a alăturat deja o altă companie care produce mașini electrice în China. BYD anunța în urmă cu o lună că va produce cinci milioane de măști și mai mult de 300.000 de recipiente conținând gel antibacterial.

There's a shortage now, how many ventilators you making @elonmusk? https://t.co/hsaP9RMDZK