Din păcate, multora dintre noi ni s-a întâmplat să mergem în vacanță și hotelul la care ne-am cazat să nu fie deloc la fel de curat și atractiv precum părea în poze.

Atunci când ne confruntăm cu astfel de dezamăgiri, ne simțim datori să împărtășim experiența noastră pentru a ajuta alți turiști să evite situații similare. Astfel, lăsăm o recenzie în care detaliem problemele întâmpinate.

Cu toate acestea, un român care a ales să scrie o recenzie negativă despre un hotel din Grecia a primit un mesaj surprinzător din partea oficialilor unității turistice:

Avocatul hotelului respectiv i-a trimis un mail și i-a cerut să șteargă recenzia, altfel o să fie dat în judecată!

„După o excursie in Grecia în care am avut o experiență foarte proastă legată de cazare, am lăsat un review negativ pe Google. Mă trezesc azi cu mail de la avocatul hotelului în care sunt ‘încurajat’ să-mi revizuiesc reviewul altfel mă vor da în judecată”, a scris românul pe rețeaua de socializare Reddit.

Avocatul instituției a spus că, din cauza unui articol din termenii și condițiile pe care românul le-a semnat la cazare, el nu are voie să posteze recenzii negative! Astfel, spune avocatul, românul ar încălca legea din cauza postării sale.

„Acestea fiind spuse, vă sfătuim să vă revizuiți și să vă reexaminați comentariile și evaluarea mala fides / de rea credință în platforma Google sau vom aduce cazul în fața instanței grecești pentru a obține, în conformitate cu legislația europeană, o compensație de până la 10.000 de euro”, scria avocatul în mail-ul trimis.

Internauții s-au arătat șocați de un astfel de incident și au oferit diverse sfaturi turistului pățit:

„Clauză abuzivă. Evaluarea experienței personale este subiectivă și personală, deci nu poate fi condiționată contractual, fiind încălcat dreptul la exprimare liberă”, a comentat un utilizator Reddit.

