Micuţul a fost victimă colaterală și încă nu se ştie cine era vizat de atacatorul care este căutat acum de polițiști. O altă femeie a fost rănită şi se află la spital.

Petrecerea abia se terminase, părinţii copilului făceau curăţenie în curtea casei închiriate special pentru festivitate. Cel mic se afla în uşă când a început rafala de gloanţe.

”L-au omorât! Oh, Doamne, încă îl am în faţa ochilor! Tocmai mă jucam cu el. Aş vrea să fi fost eu ucis, pentru că am trăit destul... Nici nu putea să spună "Mamă, tată...", a povestit îndurerat Drian Annestor, unchiul copilului ucis.

Cu toate că poliţia a sosit la faţa locului imediat, copilul nu a mai putut fi salvat.Toate forţele departamentului de Poliţie din Miami-Dade vor fi desfăşurate pentru a-l aresta pe suspect.

De altfel, poliţia a promis şi o recompensă de 15.000 de dolari pentru detalii ce pot duce la arestarea ucigaşului.

O altă femeie, de 21 de ani, a fost şi ea atinsă de un glonţ, dar nu este grav rănită.