Copil de 11 ani, prins la volan pe un drum comunal din Dâmbovița

Descoperire șocantă în trafic! Polițiștii din Dâmbovița au oprit un copil de 11 ani care conducea o mașină pe un drum din comuna Mătăsaru. Minorul era singur în mașina care aparține părinților săi. 

"Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Mătăsaru au oprit pentru control un autoturism ce circula pe DC 72, în comuna Mătăsaru. Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că la volanul autoturismului se afla un minor, de 11 ani, din comuna Mogoșani", au transmis, luni, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Dâmbovița.

Din primele informații, minorul era singur în mașină care le aparține părinților care sunt plecați în străinătate. În prezent, copilul se află în grija bunicilor.

Pericol uriaș în trafic: polițiștii au deschis dosar penal 

Minorul a condus mașina pe o distanță de câțiva kilometri, respectiv de acasă și până când a fost oprit de polițiști în trafic.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.