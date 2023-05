In imaginile aparute in spatiul onlinse se poate vedea cum un copil cade in apa dintr-o barca aflata pe raul Mures. Niciun pasager din barca respectiva nu purta vesta de salvare.

„Ieri erau multi copii si adulti care se plimbau cu barcile, fara sa fie cineva specializat ca sa zic asa, nimeni nu avea vesta. La un moment dat am auzit acel sunet de motor care se aude in momentul in care o barca se rastoarna (am facut mult timp kaiac de performanta si sunt obisnuit cu sunetul motorului de barca). Cand m-am intors, un baiat era in apa si barca plutea in deriva. Au venit restul barcilor si l-au scos", a povestit pentru Opinia Timisoarei un barbatcare se afla la terasa in momentul producerii incidentului.

Reamintim ca cand o barca cu 12 oameni s-a rasturnat in zona Periam Port de pe raul Mures, duminica. In urma incidentului, un copil de 3 ani a murit, iar alti doi copii si doi adulti sunt in continuare dati disparuti, fiind cautati de pompieri.