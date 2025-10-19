Copii din sate uitate de lume nu au ce să mănânce. Fetiță: ”Cel mai mult mi-aș dori să avem o văcuță în curte” - VIDEO

O fetiță dintr-un sat uitat de lume spune că dorința ei cea mai mare e să aibă o văcuță în gospodărie, ca să se descurce mai bine cu mâncarea. Copila a spus că mama ei nu cumpără lapte decât foarte rar, pentru că nu își permite.

Redăm mai jos dialogul dintre Andra și reprezentantul unui ONG care i-a făcut publică povestea: 

Andra: Cred că aș avea nevoie de o vacă pentru lapte, să mâncăm și noi. 
Reprezentant ONG: V-ar ajuta cu alimentele, spuneai ca el o dă mai bine la alimente? Da. Și asta v-ar ajuta mai mult? 
Andra: Da, da, foarte mult. 
Reprezentant ONG: Aveți un cal deja?
Andra: E a lu moșu. 
Reprezentant ONG: Cumpărați lapte la cineva anume? Sau cum faceți? Nu, nu cumpărăm. 
Andra: Mai cumpără mama câteodată la sticlă. Foarte rar. 
Reprezentant ONG: Și dacă Dumnezeu ar trimite o văcută prin cineva la voi? 
Andra: A fi foarte frumos! Și totul e posibil! 

 