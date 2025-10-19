Redăm mai jos dialogul dintre Andra și reprezentantul unui ONG care i-a făcut publică povestea:

Andra: Cred că aș avea nevoie de o vacă pentru lapte, să mâncăm și noi.

Reprezentant ONG: V-ar ajuta cu alimentele, spuneai ca el o dă mai bine la alimente? Da. Și asta v-ar ajuta mai mult?

Andra: Da, da, foarte mult.

Reprezentant ONG: Aveți un cal deja?

Andra: E a lu moșu.

Reprezentant ONG: Cumpărați lapte la cineva anume? Sau cum faceți? Nu, nu cumpărăm.

Andra: Mai cumpără mama câteodată la sticlă. Foarte rar.

Reprezentant ONG: Și dacă Dumnezeu ar trimite o văcută prin cineva la voi?

Andra: A fi foarte frumos! Și totul e posibil!