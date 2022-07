Potrivit sursei citate, este vorba despre:

- Comandamentul Munte, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalității din zonele: Valea Prahovei, Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, coordonat de comisarul șef al Regiunii Sud Muntenia, Ion Iordăchescu

- Comandamentul Moldova-Bucovina, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalității din zonele: Neamț, Suceava, Iași, coordonat de comisarul șef adjunct al județului Neamț, Vlad Ciurea

- Comandamentul Maramureș, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalității din zonele: Valea Izei, Săpânța, Sighetu Marmației, coordonat de comisarul șef al Regiunii Nord Vest, Cristian Nicula

- Comandamentul Mehedinți, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalității din zonele: Băile Herculane, Clisura Dunării, coordonat de comisarul șef adjunct al județului Mehedinți, Diana Moraru.

Primele rezultate ale acestei perioade aparțin Comandamentului Munte 2022, în urma acțiunilor desfășurate în perioada 04-08.07.2022, în care au fost verificați 22 operatori economici, din județele Prahova și Brașov.

”Sunt poate unul dintre cei mai noi funcționari ai ANPC. Lucrurile se văd altfel din această parte a baricadei. Particip atât direct, cât și pe prin intermediul filmărilor și fotografiilor la toate acțiunile de control din comandamentul pe care îl coordonez. Consider că singura șansă a turismului românesc este să se confrunte cu realitatea. Atât timp cât sunt comisar șef al unei regiuni importante, din perspectiva turismului, voi lua măsuri ferme și mă voi asigura că niciunul dintre comisarii de pe teren nu va face altfel. Nu comentez faptul că până acum lucrurile ar fi putut fi mai bune, spun doar că superficialitatea aparține, cu siguranță, trecutului. Prefer să las imaginile să arate realitatea de pe teren. Voi milita pentru promovarea operatorilor economici care înțeleg că legea și, implicit, consumatorii trebuie respectați. Ar fi bine să ne caute, să ne ceară sfaturi și să ia măsuri, înainte ca noi să ajungem acolo, pentru că nimic și nimeni nu mă va face să închid ochii la nereguli.

Am venit în această instituție pentru că am șansa să schimb lucrurile în bine. Sunt prahovean și mă doare inima să văd că stațiuni întregi de pe Valea Prahovei aproape dispar de pe harta turistică, din cauza neglijenței. Acesta este doar primul val”, a declarat Ion Iordăchescu, comisar șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, respectiv 6 amenzi, în valoare totală de 95.000 lei și 9 avertismente.

Măsurile complementare dispuse s-au referit la oprirea definitivă de la comercializare a 84 kg de produse alimentare, în valoare de peste 5.000 lei și oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficiențelor, pentru 3 unități.

Dintre abaterile constatate, cele mai importante sunt:

- Comercializarea unor produse alimentare expirate

- Modificarea stării termice a produselor alimentare

- Utilizarea unor condiții de depozitare neconforme

- Lipsa informării cu privire la alergeni și ingrediente care pot cauza alergii sau intoleranțe, în lista meniu

- Comercializarea unor produse alimentare cu caracteristici organoleptice modificate

- Folosirea unor agregate și spații frigorifice neigienizate, cu depuneri de grăsimi

- Utilizarea unor cântare fără a avea buletine de verficare metrologică

- Folosirea unor materii prime fără elemente de identificare și a unor legume-fructe, fără a fi indicată țara de origine și calitatea acestora

- Utilizarea unor ustensile de bucătărie neprofesionale

- Nerespectarea vecinătății produselor alimentare în spațiile frigorifice

- Depozitarea unor produse alimentare sau băuturi direct pe paviment

- Reutilizarea ambalajelor de plastic ale produselor alimentare

- Comercializarea unor jucării notificate în sistemul RAPEX ca fiind periculoase

Comercializarea unor produse textile fără etichete traduse în limba română, fără a fi menționată pe etichetă compoziția fibroasă sau a produselor de încălțăminte fără pictograme

- Deficiențe de curățenie în camerele destinate cazării și pe căile de acces către acestea

- Existența în camerele destinate cazării a unor plăci de faianță sparte, cu infiltrații în tavan sau prize desprinse

- Utilizarea unor lenjerii de pat neigienizate, în spațiile de cazare, având prezente fire de păr.