„Nicușor Dan expune orașul la pericole reale. Cel care se visează președintele României nu e interesat de nevoile bucureștenilor pe care i-a abandonat. Sunteți o dezamăgire generală pentru acest oraș. Au trecut 3 luni de când ați declarat că deblocați lucrările de la Planșeul Unirii. V-am crezut pe cuvânt că sunteți onest și că semnați avizele, pe care le aveți pe birou de anul trecut. Vă bateți joc de buna credință a celor care v-au votat. Faceți totul ca să țineți proiectul blocat. Este josnică minciuna în care v-ați blocat. V-am văzut la salon, la tuns, la frezat, relaxat, fără probleme că plafonul se surpă, iar pe dumneavoastră vă preocupă coafura. E clar că lui Nicușor Dan îi pasa doar de ambițiile sale politice și de planurile personale. Până și colegii săi de la primărie se dezic de acțiunile primarului, oameni care refuză sa fie complici la acțiunea de blocare a punerii în siguranță a Planșeului Unirii. După ce am depus absolut toate documentele, am solicitat în scris de ce Nicușor Dan nu a semnat un act pe care îl are de trei luni pe birou. Nu există niciun argument să nu semneze. Inspectorii rutieri din primărie au spus că există avizul, iar în privința lui Comisia Tehnică de Circulație și-a exprimat punctul de vedere favorabil. Cea mai importantă este concluzia: rezoluția este da. În acest înscris avem și data de la care aceste documente se află la mapă pe masa primarului Nicușor Dan”, a declarat Daniel Băluță.

Lucrările Planșeului Unirii nu pot începe fără semnătura lui Nicușor

Băluță l-a acuzat în repetate rânduri pe Nicușor Dan că blochează proiectul în mod nedrept. Și că este singurul care se împotrivește reabilitării planșeului, deși s-a dovedit că locul este grav deteriorat.

Primarul Sectorului 4 a declarat că Primarul Capitalei, care e și candidat la alegerile prezidențiale, nu-și îndeplinește responsabilitățile și nu semnează avizul pentru reabilitarea Planșeului Unirii, cel al Comisiei Tehnice de Circulație. Solicitarea a fost depusă încă de anul trecut.

Proiectul de refacere a Planșeului a fost aprobat de Termoenergetica, Metrorex, Apa Nova, STB, ISU și alte instituții. Doar mai lipsește acel aviz pentru a putea începe lucrările la Planșeul Unirii.

Într-unul din cele mai recente clipuri, Băluță îl întreabă din nou pe Nicușor Dan când va semna hârtiile necesare.