Memorandumul a fost semnat de Adrian-Victor Vevera, Director General al ICI București, și Horia Sabo, CEO al Codata Software Solutions, și prevede inițiative comune în domenii precum cercetarea aplicată, dezvoltarea tehnologică, schimbul de cunoștințe și proiecte digitale pilot.

„Acest memorandum marchează o nouă etapă în eforturile ICI București de a consolida parteneriatele cu mediul privat și de a susține dezvoltarea digitală a României. Prin acest tip de colaborare, ne propunem să valorificăm potențialul tehnologic și să contribuim activ la modernizarea ecosistemului digital național”, a declarat Adrian-Victor Vevera, Director General al ICI București.

Parteneriatul reflectă un obiectiv mai amplu de consolidare a cooperării între mediul public de cercetare și sectorul privat din IT, încurajând inovația prin expertiză comună și creând oportunități pentru cercetare avansată și dezvoltare profesională. Cele două organizații vor colabora la proiecte axate pe transformarea digitală, modernizarea infrastructurii și aplicarea tehnologiilor emergente.

Horia Sabo a subliniat importanța cooperării dintre instituțiile românești de cercetare și companiile din domeniul tehnologiei pentru dezvoltarea unor capabilități locale sustenabile.

„Colaborarea cu ICI București ne permite să combinăm expertiza academică cu implementarea tehnologică reală. Obiectivul nostru este să contribuim la dezvoltarea unor soluții digitale fiabile și sigure, care să răspundă atât nevoilor sectorului public, cât și celor din sectorul privat, și să ajute la consolidarea competitivității României în economia digitală”, a declarat Horia Sabo, CEO al Codata Software Solutions.

Acordul evidențiază, de asemenea, importanța dezvoltării capacității tehnologice locale prin sprijinirea furnizorilor români de software și infrastructură. Această abordare contribuie la menținerea expertizei în țară, stimulează inovația și susține crearea de produse și servicii digitale cu valoare adăugată ridicată.

Prin reunirea cercetării, educației și industriei, cooperarea dintre ICI București și Codata Software Solutions urmărește să creeze un mediu stabil pentru inovare și dezvoltare pe termen lung. Memorandumul reprezintă încă un pas important în consolidarea ecosistemului digital al României prin parteneriate instituționale și eforturi coordonate între sectorul public și cel privat.