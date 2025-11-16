Consiliul Concurenței avertizează, în cel mai recent raport al său, că măsura plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază, introdusă prin OUG nr. 67/2023, a depășit deja termenul legal maxim și generează riscuri semnificative pentru funcționarea pieței.

Instituția, condusă de Bogdan Chirițoiu, subliniază că Legea concurenței permite o astfel de intervenție doar în situații absolut excepționale (criză, dezechilibru major) și stabilește o durată maximă de doi ani. Faptul că schema de sprijin a depășit acest termen legal amplifică riscurile de a genera efecte nefavorabile și adaptări nedorite ale jucătorilor.

Deși plafonarea a atins scopul inițial – scăderea prețurilor la raft pentru produsele vizate –, monitorizările instituției au confirmat existența unui efect de tip „waterbed” (pat cu apă). Analizele din 2023 și 2024 au arătat că retailerii au compensat pierderea de profitabilitate de la articolele plafonate prin creșterea marjelor de adaos la alte categorii de produse, atât alimentare, cât și nealimentare.

Consiliul avertizează că o plafonare pe termen lung, care forțează o reașezare a prețurilor în afara condițiilor normale de piață, riscă să producă un efect de contagiune către alte categorii și piețe. Aceasta ar putea conduce la dezechilibre majore atât pe verticală (în lanțul de producție), cât și pe orizontală, cu consecințe imprevizibile asupra întregului sector.