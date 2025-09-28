Avion prăbușit în Iași

Avionul în care se aflau cei doi s-a prăbușit în localitatea Dancu de la 150 de metri și a explodat imediat după impact. Din primele informații, cauza producerii accidentului a fost cedarea motorului după decolare.

Pilotul, consilierul local AUR, Marian Jan Chiriță este în stare critică la spital unde medicii luptă pentru viața lui.

„Amândoi sunt în unitatea primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon.

Pilotul cu experiență, bărbatul de 53 de ani este în stare critică, are arsuri pe 50% din suprafața corpului. Arsuri severe care au determinat stare de soc și pacientul a fost intubat ventilat mecanic.

Cel de-al doilea pacient este conștient și cooperant.”, a transmis Diana Cimpoieșu, șef SMURD Iași.

Marian Jan Chiriță este un pilot cu foarte multe ore la activ care obișnuia să facă 1-2 zboruri pe săptămână. Avionul era într-o stare foarte bună, au declarat colegii săi de partid.

Alianța pentru Unirea Românilor Iași a postat și pe pagina oficială de Facebook un mesaj de încurajare în urma tragediei aviatice.

„În aceste momente, gândurile noastre se îndreaptă cu toată solidaritatea către el și familia sa. Îi dorim multă putere, răbdare și o recuperare cât mai grabnică. Au scris colegii de partid.”

Zona a fost securizată, iar specialiștii urmează să stabilească exact cauza incidentului în urma anchetei.