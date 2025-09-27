UPDATE - Cele două victime se află în stare gravă.

Mobilizare de urgență

La fața locului au fost trimise, în regim de urgență, două autospeciale de stingere dotate cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor și două echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Cele două victime sunt evaluate medical de personalul aflat la intervenție și, potrivit primelor informații, nu se află în stare gravă.

Apelul la 112 a anunțat prăbușirea unei aeronave de mici dimensiuni, folosită pentru zboruri de antrenament și agrement, care decolase de la Aeroclubul Teritorial „Alexandru Matei” Iași. Aparatul ar fi căzut chiar în interiorul unei unități militare din municipiu, însă nu există alte victime în afara celor două persoane aflate la bord.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului.