Pilotul, în stare critică

Medicii au confirmat că Marian Jan Chirița a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului și se află în stare critică. Pacientul este intubat și ventilat mecanic, necesitând intervenții chirurgicale complexe. „Sunt arsuri severe care au determinat stare de șoc. Pacientul este sub anestezie generală și va avea nevoie de multiple intervenții chirurgicale”, a precizat Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Cel de-al doilea pasager, aflat în același aparat de zbor, este conștient și cooperant, fără fracturi, fiind în stare stabilă.

Cauza prăbușirii, posibilă defecțiune tehnică

Deputatul AUR Silviu Gurlui a declarat pe rețelele sociale că primele informații indică o defecțiune la motorul avionului, care ar fi cedat imediat după decolare. Acesta a transmis un mesaj de susținere pentru colegul său de partid și familia acestuia: „Marian Jan Chirița trece prin momente dramatice. Suntem alături de el și de cei apropiați, cu speranța că va depăși această încercare.”

Martorii spun că aeronava ar fi căzut de la circa 150 de metri altitudine și a luat foc imediat după impactul cu solul, însoțit de o explozie puternică.

Apropiații pilotului afirmă că avionul, deținut chiar de Marian Jan Chirița, se afla în stare tehnică bună și că acesta era un pilot cu experiență, cu numeroase ore de zbor la activ.

Ancheta autorităților va stabili cauzele exacte ale accidentului.