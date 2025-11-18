Rolul ei este să fie un intermediar între utilizatori și serverele unde sunt găzduite site-urile. În loc ca oamenii să se conecteze direct la serverul original, aceştia accesează cel mai apropiat server Cloudflare, care are deja stocat conținutul și îl livrează mai rapid. Astfel, paginile se încarcă mai ușor și nu se blochează atunci când traficul este foarte mare.

Marți, această infrastructură a avut o problemă și multe platforme cunoscute, precum X, Spotify sau OpenAI nu au mai putut fi accesate. Utilizatorii au primit un mesaj de eroare de la Cloudflare. Totodată, mai multe site-uri de știri din România au fost afectate.

Compania spune că are „una dintre cele mai mari rețele web din lume”, folosită de aproape 20% din toate site-urile existente, conform datelor W3Techs din ianuarie 2025.

Astfel de defecțiuni au efecte mari, deoarece multe companii sunt susţinute de Cloudflare. O situație asemănătoare s-a întâmplat luna trecută, când Amazon Web Services a avut o pană care a provocat probleme la scară largă.