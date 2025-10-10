Evenimentul a fost dedicat formulării unor obiective clare pentru anii următori, având ca direcții principale consolidarea unității interne, creșterea rezilienței și adaptarea la noile realități sociale, economice și culturale.

Discursul lui Kelemen Hunor

„Trebuie să vorbim clar și să acționăm hotărât, în orice moment”, s-a subliniat în deschiderea congresului.

În cadrul discursului susținut în cadrul evenimentului, Kelemen Hunor a menționat că nu susține creșterea de taxe pentru anul viitor.

De asemenea, Kelemen Hunor a criticat lipsa de de disciplină din interiorul coaliției de guvernare:

„Nu e disciplină in acest moment în coalitie și se vede asta la vot în parlament. Trebuie să discutăm asta în coaliție”

Decizii luate în urma congresului

Kelemen Hunor a anunțat numirea lui Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în funcția de director strategic al UDMR. Acesta va avea misiunea de a coordona elaborarea și comunicarea obiectivelor pe termen mediu și lung ale Uniunii, contribuind la direcționarea acțiunilor politice, administrative și comunitare.

Ce prevede documentul

Documentul adoptat în cadrul congresului subliniază că, în cei 35 de ani de existență, cel mai mare succes al UDMR a fost menținerea unității comunității politice maghiare din România și asigurarea unei reprezentări coerente a intereselor sale. Uniunea își propune să continue acest demers printr-un „transilvanism pragmatic” care să promoveze cooperarea regională, raționalitatea deciziilor și respectul reciproc între etniile conviețuitoare. Obiectivul declarat este transformarea comunității maghiare într-una „rezilientă, capabilă să se întărească, să se adapteze și să își modeleze viitorul”.

Deși comunitatea maghiară a fost afectată de emigrare și îmbătrânire, și-a păstrat structura și vitalitatea datorită instituțiilor educaționale și culturale care funcționează la capacitate maximă. Uniunea recunoaște însă că inegalitățile regionale s-au adâncit și că este necesară o distribuire echitabilă a resurselor și oportunităților între mediul urban și cel rural.

Legături cu diaspora și integrare socială

UDMR intenționează să întărească legătura cu maghiarii transilvăneni plecați în străinătate, prin programe menite să faciliteze revenirea acestora. Printre proiecte se numără inițiativa „Hazaváró” („Bun venit acasă”), care promite sprijin pentru locuință și loc de muncă celor care se întorc. Organizația își deschide totodată porțile pentru cei proveniți din familii mixte, arătând că „ușa comunității maghiare este deschisă pentru oricine nutrește legături față de valorile noastre, de limba și cultura noastră”. Tot în această direcție, documentul subliniază responsabilitatea față de comunitățile de romi și nevoia de colaborare în vederea unei societăți mai echitabile.

Reziliență și inovație pentru o nouă eră

Un capitol central al documentului privește adaptarea la era digitală. UDMR vizează dezvoltarea de aplicații educaționale, extinderea sistemului „Ceasul Assisto” („Gondos óra”) și lansarea proiectului „ErdelyGPT”, un asistent digital în limba maghiară destinat sprijinirii cetățenilor în relația cu administrația. Prin utilizarea inteligenței artificiale, Uniunea dorește să faciliteze accesul la servicii publice și să consolideze prezența limbii maghiare în spațiul digital.

Administrație locală puternică și solidaritate socială

UDMR susține descentralizarea și creșterea competențelor autorităților locale, argumentând că „cele mai bune decizii se iau la nivel local”. Uniunea respinge ideea comasării forțate a comunelor și a desființării județelor, pledând pentru o Românie în care administrațiile locale să fie „puternice, libere și capabile să aducă dezvoltare comunităților lor”. De asemenea, organizația pledează pentru reducerea inegalităților economice și sociale și pentru întărirea solidarității între generații și regiuni.

O Românie a parteneriatului și demnității

În final, documentul adoptat reafirmă angajamentul UDMR față de o Românie în care statul „nu își domină cetățenii, ci îi servește”, în care minoritățile se bucură de siguranță, iar diversitatea este privită ca o valoare. „Maghiarii din Transilvania îmbogățesc țara prin munca, prin cultura, prin spitalele și școlile lor, prin copiii lor”, se arată în text. Viziunea Uniunii este aceea a unei țări în care existența minoritară nu înseamnă constrângere, ci contribuție la o societate mai echilibrată și mai demnă pentru toți.

